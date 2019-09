Box office France: Brad Pitt au firmament avec "Ad Astra"

"Ad Astra", l'odyssée spatiale intime porté par Brad Pitt, s'est imposée à la tête du box-office France, détrônant le clown-tueur de "Ça" imaginé par Stephen King, selon les chiffres fournis mercredi par CBO.

Le film de l'Américain James Gray a rassemblé 434.000 spectateurs en première semaine, confirmant le bon démarrage en général des films se déroulant dans l'espace, comme "Gravity" ou plus récemment "First Man" (2018), avec Ryan Gosling.

Sur la deuxième marche du podium, le clown maléfique de "Ça chapitre 2" frôle le million d'entrées et a encore attiré 340.000 nouveaux spectateurs cette semaine.

Premier film français du classement, "La vie scolaire", le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir sur un collège de banlieue, a encore séduit 217.000 spectateurs pour un total de 1,2 million.

Privé de sortie aux Etats-Unis, Woody Allen s'impose à la quatrième place avec "Un jour de pluie à New York", une comédie romantique avec Timothée Chalamet, Elle Fanning et Selena Gomez, qui a réalisé plus de 200.000 entrées en première semaine.

Enfin, le duo d'"Inséparables" composé d'Ahmed Sylla et Alban Ivanov cumule plus de 678.000 entrées en troisième semaine dont 174.000 entrées sur les 7 derniers jours.

1. "Ad Astra": 434.069 entrées (nouveauté) - copies: 425

2. "Ça chapitre 2": 340.000 entrées (cumul 2e semaine: 975.024) - copies: 585

3. "La vie scolaire": 217.244 entrées (cumul 4e semaine: 1.255.053) - copies: 688

4. "Un jour de pluie à New York": 202.317 entrées (nouveauté) - copies: 290

5. "Inséparables": 174.105 entrées (cumul 3e semaine: 678.622) - copies: 427

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 18 au 24 septembre