Box office France: "Hôtel Transylvanie" détrône "Les Indestructibles"

"Hôtel Transylvanie 3", les aventures loufoques en dessin animé d'une famille de monstres embarquée pour une croisière, a détrôné les super-héros des "Indestructibles 2" installés depuis début juillet sur la première marche du box office français, selon CBO Box Office.

A l'affiche de 625 écrans, "Hôtel Transylvanie 3" a attiré en première semaine près de 824.000 spectateurs, alors que "Les Indestructibles 2" n'ont séduit que 540.000 cinéphiles supplémentaires, permettant toutefois au film de franchir le cap des 4 millions d'entrées.

La dernière livraison de Marvel, "Ant-Man et la Guêpe", premier film de ce studio consacré à une super-héroïne, incarnée par Evangeline Lilly, prend la troisième place du classement hebdomadaire avec 435.364 entrées en deuxième semaine.

"Mamma Mia! Here We go again", deuxième opus de la comédie musicale kitsch avec les succès de Abba, a attiré un peu plus de 305.000 spectateurs en première semaine devant 562 écrans.

Premier film français du classement, "Ma Reum" avec Audrey Lamy en mère revancharde, ferme la marche du top 5 hebdo avec près de 176.000 entrées (près de 424.000 fauteuils cumulés en deux semaines).

1. "Hôtel Transylvanie 3": 823.158 entrées (nouveauté) - copies: 625

2. "Les Indestructibles 2": 539.984 entrées (cumul 4e semaine: 4.159.064) - copies: 834

3. "Ant-Man et la Guêpe": 435.364 entrées (cumul 2e semaine: 1.148.375) - copies: 695

4. "Mamma Mia! Here We go again": 305.753 (nouveauté) - copies: 562

5. "Ma Reum": 175.913 entrées (cumul 2e semaine: 423.592) - copies: 389

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 25 au 31 juillet 2018.