Box-office France: la comédie française Alibi.com 2 démarre en force

La comédie française "Alibi.com 2" a démarré en force avec plus d'un million d'entrées pour sa première semaine d'exploitation en salles en France, détrônant "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu", selon les chiffres de CBO Box office de mercredi.

Le nouvel opus de Philippe Lacheau, qui raconte la suite de l'histoire de l'agence professionnelle d'alibis en tout genre de Greg, s'installe directement en première place du podium.

Il détrône "Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu" réalisé par Guillaume Canet, qui joue aussi le rôle d'Astérix, qui a rassemblé plus d'un million de fans aussi pour sa deuxième semaine d'exploitation et frôle les trois millions d'entrées depuis sa sortie.

En perte de vitesse après neuf semaines d'exploitations, "Avatar 2 : la voie de l'eau" de James Cameron a attiré 298.132 spectateurs et dépasse les treize millions d'entrées au total.

Vingt-cinq ans après sa première sortie, le mythique "Titanic", autre blockbuster de James Cameron avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, signe son grand retour au cinéma dans une version remasterisée.

Le film aux 11 Oscars, déjà retourné au cinéma en avril 2012 en version 3D à l'occasion du centenaire du naufrage, se classe en quatrième position avec 242.859 spectateurs.

"Babylon", fresque de Damien Chazelle sur le Hollywood d'antan, attire 169.573 spectateurs pour sa quatrième semaine d'exploitation, franchissant la barre du million de spectateurs.

Box-office de la semaine du 8 au 14 février :

1. "Alibi.com 2" : 1.017.788 entrées (nouveauté)

2. "Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu": 1.009.899 entrées (2.892.585 en deux semaines)

3. "Avatar : la voie de l'eau": 298.132 (13.366.309 en neuf semaines)

4. "Titanic" (remasterisé) : 242.859 entrées (nouveauté)

5. "Babylon": 169.573 entrées (1.260.536 en quatre semaines)

ls/elc/mpm

BOX INC.