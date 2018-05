Box-office France: le nouveau "Star Wars" en tête, sans toucher les étoiles

Pour sa première semaine d'exploitation, "Solo: A Star Wars Story", nouvel épisode de la saga, a attiré plus de 500.000 spectateurs, a indiqué CBO Box Office. Un démarrage moins flamboyant que d'autres films de la franchise, comme le spin-off "Rogue One" qui avait séduit près de 1,8 million de spectateurs en 2016.

Pour sa deuxième semaine d'exploitation, "Deadpool 2", le héros de Marvel a séduit 497.007 spectateurs supplémentaires portant son cumul à 1,6 million, devançant une autre saga, celle d'Avengers.

"Avengers: Infinity War", en salles depuis cinq semaines, a continué de captiver les fans avec près de 130.000 nouveaux spectateurs, soit près de 4,8 millions de tickets vendus depuis sa sortie.

Présenté en ouverture du Festival de Cannes, "Everybody knows" d'Asghar Farhadi avec Penélope Cruz et Javier Bardem a attiré 113.000 nouveaux spectateurs, soit un total de 677.000.

Premier film français du classement: "La fête des mères" de Marie-Castille Mention-Schaar s'est installé sur la cinquième marche. Le film qui fait plusieurs portraits de femmes a attiré 76.000 personnes.

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 23 au 29 mai