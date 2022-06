Box-office France: les dinos de "Jurassic World" règnent toujours

Les dinosaures de "Jurassic World: Le monde d'après" règnent toujours sur le box-office français mais ont moins rempli les salles pour leur deuxième semaine d'exploitation, selon les chiffres publiés mercredi par CBO-Box office.

Le 6e épisode de la saga des "Jurassic" a attiré près de deux millions de spectateurs depuis sa sortie, dont près de 628.000 ces sept derniers jours, un chiffre en baisse de 52% par rapport à la semaine précédente.

Ce blockbuster, qui réunit les héros du premier "Jurassic Park" - Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum - réalisé il y a près de 30 ans par Steven Spielberg, et les derniers arrivés de la franchise (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy), reste toutefois en tête du classement devant "Top Gun: Maverick".

Les prouesses aériennes de Tom Cruise ont attiré 471.870 spectateurs supplémentaires (-24% de fréquentation), pour un total de 3,8 millions d'entrées en quatre semaines.

La nouvelle fable décalée de Quentin Dupieux, "Incroyable mais vrai", intègre quant à elle le podium en rassemblant 133.330 personnes pour sa première semaine en salles.

1. "Jurassic World: Le monde d'après": 627.968 entrées, 821 copies (1.927.033 en deux semaines)

2. "Top Gun : Maverick": 471.870 entrées, 1.016 copies (3.806.879 en quatre semaines)

3. "Incroyable mais vrai": 133.330 entrées, 377 copies (nouveauté)

4. "Champagne !": 68.518 entrées, 564 copies (199.210 en deux semaines)

5. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": 64.865 entrées, 435 copies (3.117.096 entrées en sept semaines)