Box-office France: les Mousquetaires défaits par Super Mario

Le duel au sommet du box-office français a tourné la semaine dernière à l'avantage de "Super Mario Bros. Le film", au détriment des "Trois Mousquetaires", selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office.

Ces deux nouveautés écrasent largement la concurrence, cumulant à eux seuls les deux tiers des billets vendus en France du 5 au 11 avril.

"Super Mario", adaptation en animation du jeu vidéo culte, produit par Universal, Nintendo et Illumination studios, a réuni plus de 1,8 million de spectateurs dès sa première semaine sur les écrans. Il s'agit du deuxième meilleur démarrage de l'année, au coude à coude avec "Astérix et Obélix: L'Empire du milieu".

A la deuxième place, "Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan", premier volet d'un diptyque produit par Pathé avec François Civil en D'Artagnan, a séduit un million de spectateurs.

Loin derrière, "Je verrai toujours vos visages", signé de la réalisatrice de "Pupille", Jeanne Herry, frôle des 200.000 entrées pour sa deuxième semaine en salles.

Il devance le nouvel opus de la franchise portée par Keanu Reeves, "John Wick 4" (155.000 entrées), et "Sur les chemins noirs" avec Jean Dujardin, adapté de Sylvain Tesson (134.000 entrées).

1. "Super Mario Bros. Le film" - 1.866.914 entrées (nouveauté)- 738 copies

2. "Les trois mousquetaires - D'Artagnan" - 1.007.159 entrées (nouveauté) - 732 copies

3. "Je verrai toujours vos visages" 194.589 entrées (476.881 entrées en deux semaines) - 479 copies

4. "John Wick 4" : 155.910 entrées (803.709 entrées en trois semaines) - 605 copies

5 "Sur les chemins noirs" : 134.106 entrées (827.233 entrées en trois semaines) - 822 copies

