Box-office France: mise sur orbite poussive pour le nouveau "Star Wars" précédents

"Solo: A Star Wars Story" se maintient en tête du box office hebdomadaire français pour la seconde semaine consécutive mais sans l'emballement habituel, loin encore du million de spectateurs, selon CBO Box Office.

A l'affiche de 844 cinémas, ce nouvel épisode de la saga dédié à la jeunesse de Solo, a attiré près de 368.000 spectateurs, avec un cumul poussif à moins de 900.000 fauteuils depuis sa sortie.

Sur les écrans depuis quinze jours, "Deadpool 2", le héros de Marvel, a engrangé 346.842 spectateurs supplémentaires, lui permettant de franchir allègrement les deux millions d'entrée dès la deuxième semaine.

Comédie française, "Mon Ket" de et avec François Damiens, décroche la troisième place du box office avec un peu plus de 139.000 fauteuils en première semaine, devant 354 écrans.

"Demi-soeurs", autre film français réalisé par Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne, s'installe sur la 4e marche du podium avec 105.640 entrées en première semaine.

"Avengers: Infinity War", en salles depuis six semaines, frôle les 4,9 millions de tickets avec 92.526 nouveaux spectateurs devant 430 écrans.

Présenté en ouverture du Festival de Cannes, "Everybody knows" d'Asghar Farhadi avec Penélope Cruz et Javier Bardem perd encore du terrain avec seulement 75.000 spectateurs en quatrième semaine, un cumul en deuxième semaine à près de 753.000 entrées.

1. "Solo: A Star Wars Story" : 367.432 entrées(cumul 2e semaine : 898.846 - copies: 844

2. "Deadpool 2": 346.842 entrées (cumul 3e semaine: 2.030.342) - copies: 601

3. "Mon Ket" : 139.186 entrées (nouveauté) - copies : 354

4. "Demi-soeurs" : 105.640 (nouveauté) - copies : 252

5. "Avengers: Infinity war": 92.526 entrées (cumul 6e semaine: 4.889.366) - copies: 430

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2018.