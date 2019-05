Box-office France: "Nous finirons ensemble" prend la tête du classement

Le film de Guillaume Canet "Nous finirons ensemble", a pris la tête du box-office en France pour sa troisième semaine en salles, les sorties cannoises "Douleur et Gloire" et "The Dead Don't Die" ne parvenant pas à se hisser sur le podium, selon les chiffres de CBO Box Office mercredi.

La suite des "Petits Mouchoirs" a attiré 357.00 spectateurs entre le 15 et le 21 mai, cumulant ainsi 2,3 millions d'entrées depuis sa sortie.

Juste derrière, mais en forte baisse par rapport à sa première semaine d'exploitation, "Pokemon détective Pikachu" a atteint 352.000 entrées, dépassant le million de spectateurs cumulés.

Le blockbuster "Avengers: Endgame", qui a encore engrangé 339.000 entrées en quatrième semaine, a lui été vu par un peu plus de 6,3 millions de spectateurs au total.

Le film de Pedro Almodovar "Douleur et Gloire", sorti en salles vendredi soir en même temps que sa présentation au Festival de Cannes, reste au pied de ce podium avec 238.000 spectateurs au cours de cette semaine écourtée.

Egalement présentée à Cannes, l'histoire de zombies comico-politique de Jim Jarmusch "The Dead Don't Die" occupe la 5e place du classement. Projeté le 14 mai en ouverture du festival et sorti le 15 dans les salles, ce film a été vu par 187.000 personnes.

La comédie "Les Crevettes pailletées", manifeste contre l'homophobie, recule de la 4e à la 5e place en deuxième semaine, avec 143.000 spectateurs contre environ 250.000, malgré un nombre de salles plus important.

Après un démarrage déjà décevant la semaine dernière, l'autre film de super-héros à l'affiche, "Hellboy", chute de la 5e à la 9e place avec seulement 58.010 entrées.

1. "Nous finirons ensemble": 357.301 entrées (cumul 3e semaine: 2.307.854) - copies: 746

2. "Pokemon détective Pikachu": 352.168 entrées (cumul 2e semaine: 1.088.742) - copies: 479

3. "Avengers: Endgame": 338.792 entrées (cumul 4e semaine: 6.339.797) - copies: 633

4. "Douleur et Gloire": 237.771 entrées (nouveauté) - copies: 324

5. "The Dead Don't Die": 186.806 entrées (nouveauté) - copies: 287

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 15 au 21 mai.