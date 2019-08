Box office France: "Once Upon a Time... in Hollywood" en tête

Avec "Once Upon a Time... in Hollywood", Quentin Tarantino et le trio Leonardo Dicaprio, Brad Pitt et Margot Robbie prennent directement la tête du box office avec plus d'un million d'entrée dès sa première semaine d'exploitation, selon les chiffres mercredi de CBO Box Office.

Le film qui conte les pérégrinations, dans le Los Angeles en mode hippie de 1969, de deux amis, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), acteur-vedette de téléfilms de type western, et Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure cascades et homme à tout faire, a comptabilisé 1.132.221 sur 683 salles.

Sur la deuxième marche du podium, "Le Roi Lion" de Jon Favreau avec 696.877 entrées en cinquième semaine. Avec plus de 8,6 millions d'entrées cumulées, il conforte son avance comme film le plus vu de l'année 2019, devant "Avengers: Endgame" (6,8 millions) et "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?" (6,7 millions).

Le nouveau film de la franchise Fast & Furious, "Hobbs & Shaw", est relégué à la troisième place avec 616.366 en deuxième semaine soit une baisse de fréquentation de 46% après une première semaine à plus de 1,1 million de spectateurs.

A la quatrième place, le film d'animation "Comme des bêtes 2" de Chris Renaud qui perd une place avec 377.267 en troisième semaine. 1.639.901 d'entrée au total.

Le film français "C'est quoi cette mamie?", avec Chantal Ladesou, prend la cinquième place avec 318.179 entrées, 743.557 en deux semaine d'exploitation.

Aux 6e, 7e et 8e places, trois films pour enfants: "Dora et la Cité perdue", "Toy Story 4" et "Playmobil, le film". Le premier fait 245.156 pour sa 1ere semaine d’exploitation. Les deux autres cumulent respectivement 4.285.567 et 277.849 d'entrées pour leurs 8ème et 2ème semaine.

1."Once Upon a Time... in Hollywood": 1.132.221 entrées - (1ère semaine) - 683 copies

2. "Le Roi Lion": 696.877 entrée (cumul 5e semaine: 8.629.541) - 700

3. "Fast & Furious: Hobbs & Shaw": 616.366 entrées (cumul 2e semaine: 1.747.507) - 809 copies

4. "Comme des bêtes 2" : 377.267 entrées (cumul 3e semaine: 1.639.901) - 764 copies

5. "C'est quoi cette mamie?" : 318.179 entrées - (cumul 2e semaine: 743.557) - copies 434

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 14 au 20 août 2019