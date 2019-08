Box office France: "Once Upon a Time... in Hollywood" reste en tête

"Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, avec le trio Leonardo Dicaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, est resté en tête du box office avec plus d'un 1,6 million d'entrées en deux semaines, selon les chiffres mercredi de CBO Box Office.

Le film qui raconte le Los Angeles en mode hippie de 1969 a comptabilisé 1.668.301 entrées sur 689 salles.

Sur la deuxième marche du podium, on trouve "Le Roi Lion" de Jon Favreau avec 371.952 entrées dans sa sixième semaine. Avec plus de 9 millions d'entrées cumulées, il conforte son avance comme film le plus vu de l'année 2019, devant "Avengers: Endgame" et "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?".

Le nouveau film de la franchise Fast & Furious, "Hobbs & Shaw", reste à la troisième place avec 311.231 en troisième semaine, soit une baisse de fréquentation de 50%. Plus de 2 millions de spectateurs l'auront vu en trois semaines.

Resté à la quatrième place est le film d'animation "Comme des bêtes 2" de Chris Renaud, avec 195.950 en quatrième semaine, soit 1.835.851 entrées au total.

Le film français "C'est quoi cette mamie?", avec Chantal Ladesou, conserve la cinquième place avec 179.770 entrées. 923.327 en trois semaines d'exploitation.

A la 6e place, le film d'horreur américain Scary Stories fait son apparition, suivi, à la 7e place, par le film pour enfants: "Dora et la Cité perdue".

A la 8e place, le polar "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin, portrait d'un commissaire et de la ville du nord de la France, avec Roschdy Zem dans le rôle principal.

Classement:

1."Once Upon a Time... in Hollywood": 536.080 entrées (cumu1 1.668.301 entrées - 2ème semaine) - 689 copies

2. "Le Roi Lion": 371.952 entrées (cumul 6e semaine: 9.001.493) - 822 copies

3. "Fast & Furious: Hobbs & Shaw": 311.231 entrées (cumul 3e semaine: 2.058.738) - 809 copies

4. "Comme des bêtes 2" : 195.950 entrées (cumul 4e semaine: 1.835.841) - 774 copies

5. "C'est quoi cette mamie?" : 179.770 entrées - (cumul 3e semaine: 923.327 - copies 548

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 21 au 27 août 2019