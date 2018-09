Box office France: "Photo de famille" détrône "En eaux troubles"

La comédie "Photo de famille" avec Vanessa Paradis et Jean-Pierre Bacri a pris la tête du box office lors de sa première semaine d'exploitation, réunissant 226.000 spectateurs devant 331 écrans, selon CBO Box Office.

Le film entre rires et larmes devance "En eaux troubles" avec Jason Statham, qui a attiré 193.000 nouveaux spectateurs et plus de 1,2 million depuis sa sortie.

Sur la troisième marche du podium, figure le pamphlet anti-raciste "Blackkklansman" de Spike Lee, récompensé du Grand prix à Cannes.

Le film qui se moque du Ku Klux Klan et s'emporte contre l'Amérique de Trump a séduit 181.000 spectateurs pour un total de 857.000 entrées.

Autre film français du classement: "Les vieux fourneaux" est en quatrième position. L'adaptation d'une BD à succès, relatant l'histoire de trois septuagénaires incarnés par Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud a séduit 130.000 nouveaux spectateurs pour un total de 680.000 entrées.

Enfin, le dernier volet de "Mission impossible" se déroulant entre Paris, Londres et le Cachemire, avec Tom Cruise reprenant le rôle de l'espion Ethan Hunt, repasse en cinquième position, avec 88.000 nouvelles entrées, pour un total de 2,88 million.

1. "Photo de famille" (nouveauté): 226.153 entrées - copies: 331

2. "En eaux troubles": 193.395 entrées (cumul 3e semaine: - 1.276.217) - copies: 478

3. "Blackkklansman": 181.886 entrées (cumul 3e semaine: 857.068) - copies: 365

4. " "Les vieux fourneaux": 130.946 entrées (cumul 3e semaine: 680.346) - copies: 552

5. "Mission: impossible - Fallout": 88 972 entrées (cumul 6e semaine: 2.880.988) - copies: 506

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 5 au 11 septembre