Box-office France: "Presque" vole la vedette à "Spider-Man"

"Presque", un road-movie franco-suisse sur les amitiés improbables, s'est installé en tête du box-office français dès sa sortie en délogeant de justesse "Spider-Man", qui avait écrasé la concurrence pendant six semaines.

Fiction qui réunit à l'écran et à la réalisation l'acteur Bernard Campan et le philosophe Alexandre Jollien, largement inspirée par leur propre histoire, "Presque" a totalisé 151.276 entrées avec 443 copies, selon les chiffres de CBO Box Office publiés mercredi.

"Spider-Man: No Way Home" cumule plus de 6,8 millions d'entrées, mais a vu sa fréquentation chuter de 28%, avec 150.691 entrées sur la semaine.

Deux autres nouveautés, "Les Promesses", drame français de Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, et "My Hero academia - World heroes' mission", film d'animation japonais, occupent respectivement les quatrième et cinquième positions.

"Adieu Monsieur Haffmann", adaptation d'une pièce de théâtre sur un Juif caché dans une cave dans la France de Vichy, descend à la troisième position.

"Une jeune fille qui va bien", le premier long-métrage de Sandrine Kiberlain qui est passée à la réalisation après trois décennies de carrière d'actrice, est en 10e position du classement, pour sa sortie.

1. "Presque": 151.276 entrées (nouveauté) - 443 copies

2. "Spider-Man: No Way Home": 150.691 entrées (6.803.570 entrées en 7 semaines) - 584 copies

3. "Adieu Monsieur Haffmann": 137.914 entrées (570.425 entrées en 3 semaines) - 934 copies

4. "Les Promesses": 130.294 (nouveauté) - 333 copies

5. "My Hero academia - World heroes' mission": 129.395 entrées (nouveauté) - 393 copies