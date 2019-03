Box-office France : "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu?" reste au firmament

Pour la cinquième semaine d'affilée, la comédie "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu?", suite des aventures de la famille Verneuil avec Christian Clavier, domine le box-office français, selon CBO Box Office.

A l'affiche de 820 cinémas, la comédie a encore engrangé 500.899 entrées cette semaine, atteignant au total 5,8 millions de tickets vendus, un bon score toutefois loin de celui du 1er opus en 2014, "Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu", qui cumulait 7,4 millions entrées en 5ème semaine.

Le film d'animation des studios Dreamworks "Dragons 3, le monde caché" arrive en deuxième place avec près de 415.000 entrées, frôlant les 3 millions de spectateurs pour sa quatrième semaine.

Viennent ensuite "Ralph 2.0", film d'animation en 3D des studios Disney et "Alita: Battle Angel", film de science-fiction américain réalisé en 3D par Robert Rodriguez, qui pour leur troisième semaine attirent respectivement plus de 380.000 et plus de 350.000 entrées.

En 5e place, "Le Chant du loup", film dramatique français écrit et réalisé par Antonin Baudry, immergeant le spectateur dans le monde angoissant des sous-marins nucléaires, avec Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et Omar Sy, frise les 800.000 entrées au terme de sa deuxième semaine d'exploitation.

1. "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu ?" : 500.899 entrées (cumul 5e semaine : 5.853.662 entrées) - copies : 820

2. "Dragons 3: Le Monde Caché": 414.573 entrées (cumul 4e semaine: 2.937.805) - copies: 696

3. "Ralph 2.0" : 389.271 entrées (cumul 3e semaine : 1.823.757) - copies: 578

4. "Alita : Battle Angel": 358.339 entrées (cumul 3e semaine : 1.662.950) - copies: 519

5. "Le Chant du loup": 347.392 (cumul 2e semaine : 796.147) - copies: 486

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 27 février au 5 mars 2019

sr/fpo/spe

THE WALT DISNEY COMPANY