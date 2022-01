Box-office France: Spider-Man continue de tisser sa toile au sommet

"Spider-Man: No Way Home", dernier épisode en date des aventures de l'homme-araignée, a continué à dominer le box-office français pour sa cinquième semaine sur les écrans et approche les 6,5 millions d'entrées, selon les chiffres de CBO Box Office publiés mercredi.

Le nouvel opus des aventures du super-héros new-yorkais a pris dans sa toile 310.286 spectateurs supplémentaires la semaine passée.

Le film, premier de l'ère Covid à avoir récolté plus d'un milliard de dollars en Amérique du Nord et à l'international depuis sa sortie, a apporté une bouffée d'oxygène à une industrie du cinéma qui peine à se remettre du coup terrible porté par la pandémie.

A la deuxième place figure "Adieu Monsieur Haffmann", adaptation d'une pièce de théâtre sur un Juif caché dans une cave dans la France de Vichy (261.930 entrées), devant "Scream" (212.555), cinquième du nom, qui met à l'affiche les stars de la version d'origine sortie en 1996.

Tous deux se hissent sur le podium pour leur première semaine à l'affiche.

Viennent ensuite "Tous en Scène 2" et "The King's man: Première mission".

1. "Spider-Man: No Way Home": 310.286 entrées (6.444.355 entrées en 5 semaines) - 857 copies

2. "Adieu Monsieur Haffmann": 261.930 entrées (nouveauté) - 610 copies

3. "Scream": 212.555 entrées (nouveauté) - 415 copies

4. "Tous en scène 2": 145.018 entrées (2.147.464 entrées en 4 semaines) - 951 copies

5. "The King's man: Première mission": 131.293 entrées (en 3 semaines) - 572 copies