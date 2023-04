Box office France: "Super Mario Bros" porte l'estocade aux "mousquetaires"

Le blockbuster "Super Mario Bros." devance la superproduction française "Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan" pour la troisième semaine consécutive et approche les 5 millions d'entrées, selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office.

L'adaptation en film d'animation du jeu vidéo culte, produite par Universal, Nintendo et Illumination studios, a encore réuni près de 1,5 million de spectateurs pour sa troisième semaine en salles.

En deuxième position, "Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan", premier volet d'un diptyque produit par Pathé avec François Civil en D'Artagnan, ont attiré 583.506 personnes, en baisse de 20% par rapport à la semaine précédente.

Le septième film de Danny Boon, "La vie pour de vrai", fait une entrée décevante en troisième position avec 423.667 spectateurs. C'est le plus mauvais démarrage pour le réalisateur de "Bienvenue chez les Ch'tis" (2008) depuis son premier film, "La maison du bonheur" (2006).

En quatrième et cinquième positions, "Donjons & Dragons: L'honneur des voleurs", adaptation du célèbre jeu de rôle avec Chris Pine et Michelle Rodriguez, a rassemblé 314.725 spectateurs en deuxième semaine (contre 314.725 la semaine précédente) et le film d'épouvante "Evil Dead Rise" a fait frémir 235.926 personnes en une semaine.

1. "Super Mario Bros. Le film" - 1.416.779 entrées (4.820.259 entrées en trois semaines) - 976 copies

2. "Les trois mousquetaires - D'Artagnan" - 583.506 entrées (2.322.149 entrées en trois semaines) - 821 copies

3. "La vie pour de vrai" - 423.667 entrées (nouveauté) - 702 copies

4. Donjons & Dragons: L'honneur des voleurs" - 314.725 entrées (734.893 entrées en deux semaines) - 609 copies

5. "Evil Dead Rise" - 235.926 entrées (nouveauté) - 266 copies

