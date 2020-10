Box office: la comédie romantique "Antoinette dans les Cévennes" prend la tête du classement

La comédie romantique "Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal a pris la tête du box-office, près de quatre semaines après sa sortie, détrônant une autre comédie française, "Mon cousin", dans un contexte de fort recul des entrées.

Ce vaudeville en milieu rural, porté par Laure Calamy, a attiré 117.062 spectateurs, ce qui lui permet de dépasser la barre des 600.000 entrées.

Avec plus de 110.000 spectateurs pour sa première semaine d'exploitation, la comédie "Parents d'élèves" prend la seconde place du classement.

"Tenet", film à grand spectacle entre espionnage et science-fiction qui malgré le contexte sanitaire a fait vendre plus de deux millions de billets depuis sa sortie, a encore attiré plus de 88.000 spectateurs dans les salles obscures.

Globalement, la fréquentation des salles de cinéma reste en berne, en recul de 200.000 spectateurs par rapport à la semaine dernière, les salles étant confrontées à des mesures sanitaires drastiques et une réduction de leur jauge, tandis que les blockbusters américains voient leur sortie repoussée les uns après les autres.

1. "Antoinette dans les Cévennes": 117.062 entrées (sur 854 copies) - cumul 4e semaine: 625.334

2. "Parents d'élèves": 110.248 entrées (sur 452 copies) - nouveauté

3. "Tenet": 88.056 entrées (sur 539 copies) - cumul 7e semaine: 2.247.357

4. "Mon Cousin": 84.145 entrées (sur 706 copies) - cumul 2e semaine: 289.362

5. "Les Apparences": 69.144 (sur 536 copies) - cumul 3e semaine : 298.756

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 7 au 13 octobre.