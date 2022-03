Box office: le Printemps du cinéma fait le bonheur de Batman

Le Printemps du cinéma, opération commerciale à tarif réduit, a galvanisé la fréquentation des salles obscures la semaine passée et largement profité au dernier "Batman", qui frôle désormais les 2,5 millions d'entrées.

Selon des chiffres compilés par CBO-Box Office, quelque 3,4 millions de spectateurs sont allés au cinéma entre le 16 et le 22 mars, largement au-dessus des 2,5 millions de la semaine précédente.

Si le Printemps du cinéma (2,15 millions d'entrées à quatre euros la place sur les trois jours de l'opération) ne retrouve pas ses niveaux d'avant-Covid, les exploitants se sont réjouis de ces "bons résultats" en dépit d'une belle météo, de la poursuite de la pandémie et du contexte international anxiogène.

C'est "The Batman", nouvel opus des aventures de l'homme chauve-souris, qui en profite le plus, il réunit 607.350 spectateurs sur la semaine, pour un total de près de 2,5 millions. C'est le film le plus vu parmi ceux sortis en 2022, mais il reste très loin des 7,3 millions de spectateurs de "Spider-Man : No Way Home", sorti fin décembre 2021.

La plus grosse production française du moment, "Notre-Dame Brûle", film à grand spectacle et ode aux soldats du feu de Jean-Jacques Annaud, réunit seulement 388.293 spectateurs, trois ans après le drame qui a détruit en partie la cathédrale.

Il est talonné par un manga, "Jujutsu Kaisen 0", qui a attiré 347.583 amateurs du genre.

Le blockbuster "Uncharted", inspiré d'un jeu vidéo, réunit encore plus de 240.000 spectateurs et dépasse les 2,2 millions d'entrées cinq semaines après sa sortie.

1. "The Batman" : 607.350 entrées (2.408.082 en trois semaines) - 903 copies

2. "Notre-Dame Brûle" : 388.293 entrées (nouveauté) - 752 copies

3. "Jujutsu Kaisen 0" : 347.583 entrées (nouveauté) - 395 copies

4. "Uncharted" : 248.093 entrées (2.263.536 en cinq semaines) - 524 copies

5. "Maison de retraite" : 240.503 entrées (1.832.424 en cinq semaines) - 822 copies