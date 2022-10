Box-office: "Novembre" dépasse le million d'entrées

Le film "Novembre" avec Jean Dujardin sur l'enquête après les attentats de 2015 à Paris et Saint-Denis a dépassé le million d'entrées depuis sa sortie, selon des chiffres compilés mercredi par CBO Box Office.

Après un démarrage en trombe, ce nouveau film de Cédric Jimenez attire encore 430.000 spectateurs pour sa deuxième semaine en salles, et peut espérer à terme dépasser les 2,2 millions d'entrées de "Bac Nord" l'an dernier.

La semaine, dominée par le cinéma français en l'absence de blockbusters américains, est également marquée par le succès du biopic "Simone - Le voyage du siècle", sur Simone Veil, avec Elsa Zylberstein, qui engrange 486.000 billets vendus.

La comédie grand public "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde" avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, François Damiens ou encore Jérôme Commandeur se glisse aussi dans le top 3, devant "L'innocent" de et avec Louis Garrel (192.000 entrées), une comédie policière avec Roschdy Zem, Noémie Merlant et Anouk Grinberg, portée par une critique élogieuse.

A noter également, plus loin dans le classement, le succès toujours pas démenti du film d'horreur "Smile" qui, en trois semaines, a terrorisé plus de 650.000 spectateurs.

1. "Simone - Le voyage du siècle": 486.242 entrées, 672 copies (nouveauté)

2. "Novembre": 429.138 entrées, 661 copies (1.021.819 entrées en deux semaines)

3. "Jack Mimoun et les secrets de Val Verde": 257.163 entrées, 501 copies (nouveauté)

4. "L'innocent": 192.906 entrées, 353 copies (nouveauté)

5. "Halloween Ends": 187.689 entrées, 267 copies (nouveauté)