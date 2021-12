Box-office: "Spider-Man: No way home" s'impose en tête

"Spider-Man: No Way Home", le troisième volet des aventures du super-héros newyorkais réalise le meilleur démarrage de la série et s'impose en tête du box-office français, frôlant les 3 millions de spectateurs.

Avec 2.867.515 spectateurs pour la première semaine, le film réalisé par Jon Watts prend très largement la première position des "Meilleures premières semaines" devant le dernier James Bond "Mourir peut attendre" (1.384.858), selon les chiffres de Cbo-Box Office.

Le dernier opus des aventures de l'homme-araignée avait déjà réalisé la troisième meilleure sortie de l'histoire en Amérique du Nord le week-end dernier, avec des recettes de 253 millions de dollars, d'après le cabinet Exhibitor Relations.

Dans ce troisième film de la série, le très populaire homme-araignée est incarné par l'acteur britannique Tom Holland. Auparavant, le costume rouge et bleu, endossé par Tobey Maguire puis Andrew Garfield, cassait déjà la baraque au box-office.

Le "Spider-Man" original, en 2002, est le premier film de l'histoire du cinéma à avoir dépassé 100 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation.

Roi de la comédie populaire françaises, "Les Tuche" recule en deuxième position, enregistrant une baisse de 31% de fréquentation.

"Encanto, la fantastique famille Madrigal", le dernier film d'animation de Disney monte à la troisième position avec 468.826 entrées et 1,76 million au total depuis sa sortie il y a quatre semaines.

Deux nouvelles comédies françaises - "Mes très chers enfants" d'Alexandra Leclère avec Josiane Balasko et "Mystère" de Denis Imbert - occupent respectivement la quatrième et la cinquième place.

Steven Spielberg dégringole lui à la 7e position avec une baisse de fréquentation de 27%, cumulant 307.690 spectateurs en deux semaines.

Classement du 15 au 21 décembre:

1. "Spider-Man: No Way Home" : 2.867.515 entrées (nouveauté) - 882 copies

2. "Les Tuche 4" : 589.731 entrées (1 441 829 en deux semaines)- 989 copies

3. "Encanto : la fantastique famille Madrigal": 468 826 entrées (1 758 017 entrées en 4 semaines) - 832 copies

4. "Mes très chers enfants" : 198.247 entrées (nouveauté)- 393 copies

5. "Mystère" 158 396 entrées (nouveauté) - 481 copies.

Chiffres compilés par Cbo-Box Office.