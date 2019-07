Box office : "Toy Story 4" sur les chapeaux de roues

Avec un peu plus de 1,5 million de tickets une semaine après sa sortie en France, "Toy Story 4", nouvel opus des aventures de Buzz l'éclair et leurs amis, s'offre le troisième meilleur démarrage depuis le début de l'année, selon CBO Box Office.

A l'affiche de 677 écrans, le nouveau film d'animation des studios Pixar-Disney réalisé par John Lasseter, met au tapis "Men in Black : International" qui a attiré à peine 250.000 spectateurs en troisième semaine, avec un cumul à 778.790 entrées.

Sur la troisième marche du podium, le film de Bong Joon-ho "Parasite", première Palme d'or coréenne au Festival de Cannes, a attiré près de 199.000 nouveaux spectateurs, frôlant le million de fauteuils un mois après sa sortie.

La comédie française "Beaux-parents" d'Hector Cabello Reyes, avec Josiane Balasko, Didier Bourdon et Bénabar, racontant les tribulation de parents qui n'arrivent pas à quitter leur ex-gendre, perd une place, en quatrième position avec un cumul au bout de la deuxième semaine à près de 358.000 entrées.

"Aladdin", film en images réelles adapté du classique de Disney en dessin animé, avec Will Smith dans le rôle du génie, conserve la cinquième place, engrangeant plus de 182.0000 nouvelles entrées, lui permettant de franchir haut la main le cap des deux millions d'entrées en France, après six semaines d'affiche.

1. "Toy Story 4": 1.505.679 entrées (nouveauté) - copies: 677

2. "Men in black : International": 247.026 entrées (cumul 3e semaine: 778.790) - copies: 618

3. "Parasite": 198.452 entrées (cumul 4e semaine: 975.984) - copies: 518

4. "Beaux-parents": 190.798 (cumul 2e semaine: 357.534) - copies: 405

5. "Aladdin": 182.201 entrées (cumul 6e semaine: 2.154.476) - copies: 593

Enquête CBO Box Office pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2019

jfg/ial/nm

THE WALT DISNEY COMPANY