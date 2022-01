Box-office: un mois après sa sortie, "Spider-Man" toujours numéro 1

Un mois après sa sortie, "Spider-Man: No Way Home", dernier épisode en date des aventures de l'homme-araignée, reste fermement cramponné à la tête du box-office français, cumulant plus de 6 millions d'entrées, selon les chiffres de CBO Box Office publiés mercredi.

Le troisième opus des aventures du super-héros new-yorkais a rassemblé un peu plus de 500.000 spectateurs pour sa quatrième semaine d'exploitation.

Le film, premier de l'ère Covid à avoir récolté plus de un milliard de dollars en Amérique du Nord et à l'international depuis sa sortie, a apporté une bouffée d'oxygène à une industrie du cinéma qui peine à se remettre du coup terrible porté par la pandémie.

A la deuxième place se hisse la comédie dramatique "En attendant Bojangles" signée Régis Roinsard, adaptation du roman à succès d'Olivier Bourdeaut, incarnée par le duo d'acteurs Virginie Efira et Romain Duris.

Le film fait son entrée sur le podium dès sa première semaine d'exploitation avec plus de 200.000 entrées, détrônant le film d'animation "Tous en Scène 2", relégué à la troisième place.

Viennent ensuite "The King's man: Première mission" (202.028 entrées) et "Matrix Resurrections", qui peine à franchir le million d'entrées après trois semaines d'exploitation.

1. "Spider-Man: No Way Home": 516.117 entrées (6.134.069 entrées en 4 semaines) - 938 copies

2. "En attendant Bojangles" : 228.476 entrées (nouveauté) - 538 copies

3. "Tous en scène 2": 214.864 entrées (2.002.446 entrées en 3 semaine) - 923 copies

4. "The King's man: Première mission: 202.028 entrées (en 2 semaines ) - 402 copies.

5. "Matrix Resurrections" : 120.768 entrées (857.236 entrées en 3 semaines) - 594 copies