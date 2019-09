Brad Pitt enfile à son tour la combinaison d'astronaute dans "Ad Astra"

Après d'autres stars d'Hollywood, de George Clooney à Matt Damon, Brad Pitt enfile à son tour la combinaison de cosmonaute dans "Ad Astra", une odyssée spatiale intime signée James Gray, en salles mercredi.

Dans ce film du réalisateur de "Little Odessa", en compétition à la dernière Mostra de Venise, l'acteur de 55 ans, dont la performance a été largement saluée par la presse, incarne l'astronaute Roy McBride, en pleine crise existentielle et lancé dans une mission périlleuse.

Dans un futur proche, un accident détruit la station spatiale sur laquelle il travaille et des incendies inexpliqués se produisent sur Terre. Les services de renseignement américains pensent alors que ces explosions sont dues à des rayons cosmiques venant de Neptune, causés une expédition mise en place des années auparavant, et qui a mystérieusement disparu dans l'espace il y a seize ans.

Estimant que le père de Roy McBride (Tommy Lee Jones), qui dirigeait cette expédition, est sans doute encore en vie, les autorités américaines décident d'envoyer celui-ci en mission secrète aux confins du système solaire à la recherche de son père, pour essayer d'établir la communication avec lui.

A travers cette histoire d'un voyage initiatique, James Gray a souligné à Venise avoir voulu faire un film sur l'intimité d'un homme car, a-t-il dit, "du minuscule vient l'universel".

Le réalisateur, qui s'essaie pour la première fois à la science-fiction pour son septième long métrage, a expliqué avoir été influencé notamment par des références littéraires, comme "Moby Dick" d'Herman Melville et "Au coeur des ténèbres" de Joseph Conrad, adapté par Francis Ford Coppola dans "Apocalypse Now".

Jalonné de très belles images, ce film atmosphérique et lent évoque aussi "Solaris" d'Andreï Tarkovski ou "2001, odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick.

Il a été nourri également par le documentaire "For all Mankind" (1989), présentant des prises de vues effectuées dans les années 60 et 70 lors des missions américaines Apollo, a indiqué James Gray, qui a voulu recréer "le noir infini" de l'espace qu'il y avait vu, "dense, inquiétant et magnifique".

- "Suspendu à des câbles" -

"Ad Astra" a aussi représenté un défi pour Brad Pitt, qui incarne un homme souvent seul, livré à lui-même et en plein conflit intérieur, dont voix off, flash-backs et évaluations psychologiques donnent à voir les pensées.

L'acteur d'"Inglourious Basterds" et plus récemment "Once upon a time... in Hollywood" de Quentin Tarantino a souligné à Venise que ce film était "le film le plus difficile sur lequel il ait travaillé".

"C'était un effort constant" pour essayer de déployer "ce récit de façon très subtile et délicate", a-t-il ajouté.

Alors que les films dans l'espace n'ont pas manqué ces dernières années, de "Gravity" à "First man" en passant par "Interstellar", "Seul sur Mars" ou "High Life", Brad Pitt emboîte avec "Ad Astra" le pas à George Clooney, Ryan Gosling, Matthew McConaughey, Matt Damon ou Robert Pattinson, qui se sont essayés avant lui à des rôles d'astronautes.

Après notamment Sandra Bullock dans "Gravity", les actrices Natalie Portman et Eva Green ont aussi exploré les tourments des femmes astronautes dans deux films dévoilés cette semaine au Festival de Toronto, "Lucy in the sky" de Noah Hawley et "Proxima" d'Alice Winocour.

A Venise, Brad Pitt avait expliqué en plaisantant que "jouer dans un film dans l'espace était un peu comme jouer dans une pièce de Peter Pan, suspendu à des câbles", indiquant avoir "échangé avec George (Clooney) des histoires sur l'inconfort" de cette expérience.

Pour "Ad Astra", l'acteur a aussi expliqué avoir réfléchi avec James Gray à la question de la "masculinité", à travers le personnage de cet homme qui cache ses failles, n'arrive pas à nouer des relations et peine à communiquer avec ses proches quand il est auprès d'eux.

"Rétrospectivement, quand on réfléchit à nos conversations, le sujet que nous creusions, sans vraiment le nommer, était cette définition de la masculinité", a-t-il dit.