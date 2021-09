"Broadway est de retour": après 18 mois de Covid, les théâtres new-yorkais s'offrent leurs récompenses

"Broadway est de retour !": après 18 mois de silence imposés par la pandémie, les théâtres new-yorkais rallument leurs scènes et se sont offert dimanche soir leur plus beau spectacle avec leurs récompenses annuelles, les Tony Awards, et un triomphe pour la comédie musicale "Moulin Rouge !".

"Chacun ici est vacciné et testé et chacun porte un masque. Chaque théâtre de Broadway va ressembler à ça pour un petit moment, et tout ira bien", a lancé d'entrée l'acteur et chanteur américain Leslie Odom Jr, hôte d'une soirée haute en couleurs et en chansons dans le splendide Winter Garden Theatre de Broadway, en plein centre de Manhattan. Avec smoking et robe de soirée de rigueur.

Retransmise par le réseau national CBS, la cérémonie des Tony Awards 2021 a récompensé les oeuvres de la saison 2019-2020 brutalement interrompue, en mars de l'an dernier, par l'épidémie de Covid-19 qui a particulièrement meurtri New York.

C'est la comédie musicale "Moulin Rouge ! The Musical" qui a écrasé le plateau avec dix récompenses - presque un record - dont la meilleure musique et le meilleur acteur dans une comédie musicale pour Aaron Tveit. Il s'agit de l'adaptation sur scène du film à succès de 2001 "Moulin Rouge !" de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

Le Tony de la meilleure pièce de théâtre est allé à "The Inheritance", adaptation du roman de 1910 du Britannique Edward Morgan Forster, "Howards End", qui dépeint les relations sociales dans l'Angleterre du début du XXe siècle. La pièce se déroule dans le New York d'aujourd'hui. Son metteur en scène Stephen Daldry a également raflé une récompense, sur les quatre obtenues par son oeuvre.

La chanteuse, comédienne et danseuse Adrienne Warren, qui a remporté le Tony de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour son portrait de la chanteuse Tina Turner dans "Tina" a donné sur scène un aperçu de son talent.

"Hamilton", "Le Roi Lion", "Chicago": les comédies musicales les plus célèbres jouées à Broadway font leur grand retour depuis le 14 septembre sur l'une des avenues les plus célèbres de la planète, au coeur de la capitale économique et culturelle des Etats-Unis.

"Broadway est de retour. C'est indispensable. Et Broadway sera encore meilleur", a promis la comédienne Audra McDonald, qui remporta les années précédentes pas moins de six récompenses.