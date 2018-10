Buckingham Palace se vide avant d'importants travaux

Des milliers d'oeuvres d'art, horloges, chandeliers et meubles ont commencé à quitter Buckingham Palace avant d'importants travaux, ont annoncé vendredi des responsables de la Maison royale britannique.

Au total, plus de 200 salles situées sur six étages dans l'aile est du palais vont être vidées au cours des six prochains mois, avant des travaux d'électricité et de plomberie destinés à remplacer les systèmes actuels vieillissants.

Ce projet de rénovation de grande ampleur vise à remettre aux normes la résidence londonienne de la reine Elizabeth II, menacée d'incendie et d'inondation. Prévus pour durer dix ans, les travaux sont financés par le contribuable, pour un total de 369 millions de livres sterling (431 millions d'euros).

Environ 150 objets seront exposés au Pavillon royal de Brighton (sud-est de l'Angleterre) où ils se trouvaient originellement avant que la reine Victoria ne vende le bâtiment en 1850.

"En investissant dans le palais maintenant, nous éviterons des problèmes beaucoup plus coûteux et potentiellement catastrophiques dans les années à venir, et nous permettons aussi au public d'observer cette collection remarquable", a déclaré Tony Johnstone-Burt, le Grand Maître de la Maison royale, responsable de l'intendance.

Le vaste programme de rénovation de Buckingham Palace avait été annoncé fin 2016 et avait débuté en avril 2017. Les travaux seront effectués aile par aile, à l'exception des salles de réception qui seront aménagées progressivement, afin de rester ouvertes pour les banquets officiels et les visites.

Les travaux devraient se terminer aux alentours de 2025 avec la rénovation des appartements privés de la reine, dans l'aile nord. La monarque devra alors déménager dans une autre partie du bâtiment.

Sa Majesté est "extrêmement pragmatique" et prête à s'installer où il le faudra, selon un haut responsable de la Maison royale.

Son époux, le prince Philip, impliqué dans la rénovation entreprise au château de Windsor, près de Londres, après un important incendie en 1992, surveille de près le projet, a déclaré ce responsable.

Il en va de même pour son fils et héritier du trône, le prince Charles, qui sera peut-être couronné roi avant la fin des travaux.