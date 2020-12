Budget 2021: coup de pouce du Sénat pour le cinéma et la musique

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a voté lundi dans le cadre du projet de budget pour 2021, contre l'avis du gouvernement, un coup de pouce en faveur des industries cinématographique et musicale, fortement pénalisées par la crise du Covid-19.

Les sénateurs ont adopté un amendement de la sénatrice LR Laure Darcos visant à augmenter temporairement le taux du crédit d'impôt de 30% à 40% pour les oeuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur l'exercice 2021.

"La culture est aux abois", a plaidé Mme Darcos, soulignant notamment que la crise sanitaire génère "des surcoûts significatifs pour les producteurs de longs métrages" et que les télévisions voient leurs recettes publicitaires s'effondrer, obérant leurs capacités de financement.

Roger Karoutchi (LR) a reconnu que le gouvernement avait fait "beaucoup d'efforts, sauf que l'essentiel des efforts, c'est un bilan des pertes pour 2020". "Personne ne peut penser que 2021 sera une année normale", a-t-il poursuivi, prévoyant que "tous les secteurs culturels vont être à nouveau très gravement touchés".

"Plus la production cinématographique française sera excellente et forte, plus le rayonnement culturel de la France à travers le monde s'épanouira", a appuyé le centriste Michel Canevet.

L'effort de l'Etat "est à saluer", a reconnu à gauche David Assouline (PS), plaidant toutefois lui aussi pour une "aide conjoncturelle".

Le Sénat a également adopté des amendements identiques LR, PS et RDPI à majorité En Marche proposant la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur de l'édition musicale.

"Le crédit d'impôt participerait à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents", selon les auteurs de ces amendements.

Égal à 15% ou 30% des dépenses effectivement supportées, ce crédit d'impôt ne concernerait que "les auteurs nouveaux talents" et limiterait les dépenses éligibles "au soutien à la création et au développement de carrière".