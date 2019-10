"Camille" : le film hommage à la photojournaliste Camille Lepage tuée en Centrafrique

Chargement du lecteur...

La reconnaissance de ses pairs

A Bayeux, au prix des correspondants de Guerre, ils sont nombreux à avoir travaillé avec Camille Lepage en Centrafrique. Jérôme Delay dirige depuis de nombreuses années l'agence Associated Press sur le continent africain. Il témoigne de "son courage remarquable".



Michaël Zumstein, reporter-photographe de l'Agence VU, a intégré le tournage du film. Il joue son propre rôle et a coaché l'actrice Nina Meurisse qui interprète Camille Lepage. Il assure que "Camille avait toutes les qualités pour devenir une excellente journaliste et une fantastique photographe."



Tous s'accordent sur ce même point : Camille avait du talent, du courage et avait progressé de manière fulgurante.

Chargement du lecteur...

La jeune reporter partage leur quotidien et se déplace avec eux. Le 12 mai 2014, le groupe tombe dans une embuscade et Camille est tuée avec quatre miliciens. "Camille" retrace le destin tragique de la photo-reporter.Ce long-métrage est aussi l'une des premières oeuvres cinématographiques à avoir été tournée en Centrafrique.Boris Lojkine, le réalisateur du film, a choisi de faire jouer la plupart des rôles à des des Centrafricains. "Les Centrafricains qui sont venus sur le tournage, ne sont pas venus que pour l'argent. Pour eux, c'était important de raconter à travers l'histoire de Camille, une page de l'histoire de leur pays."