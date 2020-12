Campagne pour transformer en musée la maison où Tolkien a écrit "Le Seigneur des Anneaux"

Soutenue par Gandalf et Bilbo, une campagne de levée de fonds espère transformer en musée la maison familiale de Tolkien située à Oxford, où le célèbre auteur britannique a écrit "Le "Seigneur des Anneaux" et "Le Hobbit".

Le "Projet Northmoor", du nom de la rue où est implantée la demeure, a été lancé par l'autrice britannique Julia Golding, qui s'est donné trois mois pour récolter la somme.

Le but affiché est de récolter 4,5 millions de livres (5 millions d'euros) pour rénover cette maison de sept chambres, qui dispose d'un vaste jardin, pour recréer l'intérieur dans lequel évoluait Tolkien, mais aussi d'y organiser des retraites et événements culturels.

"Nous voulons transformer la maison de Tolkien non pas en un musée aride, mais une maison accueillante et pleine de créativité", expliquent les organisateurs de la levée de fonds dans un communiqué.

Le célèbre auteur britannique avait emménage en 1930 dans cette demeure située dans le nord d'Oxford et y a vécu pendant 17 ans, enseignant l'anglais à l'université voisine.

C'est dans cette large maison en pierres marron qu'il a rédigé "Le Hobbit", à l'origine pensé comme un conte pour enfants à lire avant d'aller au lit, puis plus tard "Le Seigneur des Anneaux".

Le projet a d'ores et déjà reçu le soutien des acteurs Ian McKellen et Martin Freeman, qui jouent respectivement Gandalf et Bilbo dans les adaptations cinématographiques des oeuvres de Tolkien.

"Nous ne pouvons réussir (ce projet) sans le soutien de la communauté internationale des fans de Tolkien", a plaidé M. McKellen, en appelant à la générosité de cette "communauté de donateurs".

"Récolter 4,5 millions de livres en trois mois est un énorme défi", a concédé Julia Golding, "Mais il suffit de regarder le voyage de Frodon et Sam jusqu'au Mont du Destin, qui a pris la même durée, pour se dire que nous aussi nous pouvons le faire".