Canada : Dempsey Bob, le sculpteur du « clan du loup »

Il est considéré comme le plus grand sculpteur sur bois de l’ouest du Canada et l’un des plus grands artistes autochtones du pays. Dempsey Bob est porteur de la culture traditionnelle de sa communauté qu’il modernise avec des innovations contemporaines. Depuis deux ans, une exposition rétrospective de son œuvre est en voyage dans le Canada et elle vient de s’installer au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Reportage de Catherine François.

Cette exposition s’appelle « Le clan du loup : l’art de Dempsey Bob » sur la recommandation de l’artiste « parce qu’il voulait rendre hommage à sa famille et à ses ancêtres. Il vient du clan du loup, sa mère était un loup et il voulait lui rendre hommage ainsi qu’à tous ses ancêtres qui venaient du clan du loup » précise Iris Amizlev, Conservatrice, Projets et engagement communautaires au Musée des Beaux-Arts de Montréal.

Et le loup est effectivement l’animal fétiche que Dempsey Bob aime sculpter. Il connait l’animal, qu’il croise à l’occasion lors de ses promenades dans les forêts sauvages qui entourent la ville de Terrace, en Colombie-Britannique, où il vit. C’est aussi dans cette province qui borde l’Océan Pacifique qu’il est né, en 1948, et qu’il a grandi, dans la vallée de la rivière Skeena. Et c’est auprès de la grande artiste haïda Freda Diesing, à Prince Rupert, qu’il a commencé sa formation de sculpteur, Freda était alors l’une des rares femmes à réaliser des mâts totémiques. Dempsey Bob est donc allé à la bonne école pour devenir, au fil des décennies, l’un des maîtres sculpteurs de sa génération. « Dempsey Bob est un grand sculpteur reconnu internationalement et au Canada il est reconnu comme l'un des sculpteurs les plus importants de la côte nord-ouest » ajoute Iris Amizlev.

Œuvre de Dempsey Bob exposée à Montréal

On estime qu’en plus de 50 ans de carrière, Dempsey Bob a produit quelque 500 œuvres. Beaucoup ont été achetées par des collectionneurs privé et on en retrouve plusieurs dans cette rétrospective, ce qui a donné l’occasion à l’artiste d’en revoir quelques-unes qu’il n’avait pas vues depuis longtemps : « DempseyBob est très attaché à ses sculptures qu’il considère comme vivantes, c’est comme ses enfants et c'est très émouvant pour lui de voir toutes ses œuvres dans cette rétrospective », souligne Iris Amizlev.

Voir : Montréal : rétrospective du sculpteur Dempsey Bob au Musée des Beaux-Arts.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Loup, aigle, corbeau et grenouilles

Tout comme de nombreux artistes autochtones, la nature est une source d’inspiration intarissable pour Dempsey Bob. Il aime représenter des animaux comme le loup, l’aigle, le corbeau, le saumon et la grenouille, il les entremêle à des figures humaines pour former de magnifiques sculptures complexes à la texture d’une douceur et d’une sensualité telles qu’on a une envie irrésistible de les caresser quand on les regarde. « Dempsey Bob a grandi dans la nature, il connait, il a vu les changements sur la planète et ça l'inquiète, alors dernièrement il fait beaucoup d'œuvres avec des saumons et des grenouilles pour justement parler de la perte des espèces » explique Iris Amizlev.

Représentation de la grenouille par Dempsey Bob. La grenouille est l’animal qui symbolise la défense de l’environnement pour les Premières Nations

La grenouille est l’animal qui symbolise la défense de l’environnement pour les Premières Nations, on peut en voir plusieurs sculptures dans l’exposition. Il faut écouter cette petite bête qui croasse pour nous avertir des dangers qui menacent notre planète et qui va continuer à croasser bruyamment si on ne fait pas ce qu’il faut pour la protéger.

La culture et les traditions de son peuple sont une autre source d’inspiration pour Dempsey Bob. « C'est quelqu'un qui est très lié à ses ancêtres, à la culture, à la nature, c'est ça les liens qui tissent toutes les œuvres dans cette exposition, quand il sculpte, il pense à ses ancêtres... chacune de ses œuvres ici raconte une histoire qui est liée à sa culture » ajoute la Commissaire.

La transmission des savoirs

Cette culture, ces traditions, Dempsey Bob veut les transmettre, pas juste à travers ses œuvres : c’est pourquoi il enseigne également, dans l’école d’art dont il est le cofondateur, la Freda Diesing School of Northwest Coast Art à Terrace, en Colombie-Britannique. Cette école est consacrée aux différentes formes d’art autochtone.

Dempsey Bob est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs d'Amérique du nord.

L’artiste s’imprègne également des cultures qu’il rencontre lors de voyages qu’il fait un peu partout à travers le monde. Il est allé par

exemple une douzaine de fois en Nouvelle-Zélande, où il a noué des liens étroits avec les peuples Maoris, qu’il appelle « ses frères et sœurs ». Des peuples qui ont été colonisés, qui vivent également au bord de l’Océan et qui sculptent le bois eux aussi. On peut d’ailleurs voir l’influence de l’art autochtone du Pacifique dans plusieurs de ses sculptures.

Dempsey Bob a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2013 et il a reçu en 2021 le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. Il vient aussi de publier un livre, « In His Own Voice » qui a remporté beaucoup de succès en Colombie-Britannique l’an dernier.

Un magnifique artiste, à découvrir jusqu’au 10 septembre prochain au Musée des Beaux-Arts de Montréal…