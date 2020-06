Canal+ veut aider la filière cinéma et envisage de se retirer de la TNT

Canal+ réfléchit à allouer une aide financière au secteur du cinéma qui traverse "la pire crise de son histoire", et compte accompagner la réouverture des salles, notamment en ne diffusant aucun film le 22 juin, a indiqué son patron Maxime Saada dans un entretien au Point jeudi.

Le groupe, éprouvé comme d'autres par la crise sanitaire et où se déroule actuellement un plan de départs, s'interroge en outre sur l'opportunité de garder la fréquence TNT de Canal+, remise en jeu par le CSA en juillet.

"La TNT représente pour Canal+ environ 400.000 abonnés, soit moins de 2% de notre parc. Nous sommes dans l'incertitude et nous nous demandons s'il est opportun de renouveler cette fréquence TNT qui implique des coûts élevés et des obligations très contraignantes", a souligné le patron.

Rappelant que le groupe est "de loin le premier partenaire artistique et financier du cinéma français et européen", avec "près de 500 millions d'euros de contribution annuelle au cinéma" et que les investissements "n'ont pas faibli pendant la crise", il a annoncé réfléchir à un soutien au secteur sous la forme "d'une dotation financière exceptionnelle", qui sera discuté le 17 juin lors d'une rencontre avec l'ensemble des organisations du cinéma.

En outre, pour accompagner la réouverture des salles le 22 juin, la chaîne cryptée ne diffusera pas de films, "une première depuis la naissance de la chaîne, en 1984".

Il a également détaillé l'impact de la crise sanitaire sur le groupe: "en France, les chaînes gratuites sont les plus impactées. Les recettes publicitaires ont chuté jusqu'à 70% en mars et en avril (...) La télévision payante est la deuxième activité la plus touchée. Tous nos territoires ont été impactés par l'arrêt des compétitions sportives".

La société de production StudioCanal a également été touchée par l'arrêt des tournages et la fermeture des cinémas.

La chaîne a aussi été victime du piratage: "Le piratage a été l'un des grands gagnants du Covid-19. Nous sommes passés de 9,6 millions de pirates en février à 11 millions en mars", détaille-t-il.

Ainsi, la série Validé, "le plus gros succès d'audience de l'histoire de la création originale de Canal+ avec 25 millions de visionnages, a généré près de 7 000 liens pirates en quelques jours".

Pour alléger "le fardeau de Canal+", il évoque "le sujet fiscal" et "le sujet des droits" sur les séries financées par le groupe, qui auraient dû être abordés dans la loi audiovisuelle, désormais compromise.

"Nous n'aurions pas résisté à la crise du Covid-19 si nous n'avions pas réduit nos coûts de plus d'un milliard d'euros sur trois ans, divisé par deux le prix d'accès à nos offres et mis en oeuvre notre bascule sur le digital", estime-t-il.

Quant au plan de départs en cours, "la première étape a été bouclée durant le confinement. Nous devrions finaliser la deuxième étape en septembre. Il devrait y avoir entre 50 à 100 départs de moins que les 500 prévus initialement", a-t-il détaillé.

sr/alu/pb

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +