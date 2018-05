Cannes 2018: 21 films en lice pour la Palme d'or

Vingt et un films sont en compétition pour la Palme d'or qui sera remise samedi soir en clôture du 71e Festival de Cannes.

- "Le Livre d'image" du Franco-Suisse Jean-Luc Godard: film en cinq parties évoquant notamment la guerre et le monde arabe, à travers un collage d'images (documentaires et de fiction) et de sons, avec des citations et aphorismes en voix off, souvent lus par le cinéaste lui-même. Godard avait été récompensé par le Prix du jury en 2014 pour "Adieu au langage".

- "Heureux comme Lazzaro" de l'Italienne Alice Rohrwacher: une fable sur un jeune homme innocent et exploité par les autres, dans une ferme à l'écart du monde puis dans une ville moderne. Alice Rohrwacher avait obtenu le Grand Prix en 2014 pour "Les Merveilles".

- "Cold War" du Polonais Pawel Pawlikowski: l'histoire d'un amour tourmenté entre un musicien et une chanteuse et danseuse en pleine Guerre froide entre la Pologne et Paris, en noir et blanc. Par le réalisateur d'"Ida", Oscar du meilleur film étranger en 2015.

- "Dogman" de l'Italien Matteo Garrone: l'histoire d'un toiletteur pour chiens qui montre les crocs et sombre dans une spirale de violence après avoir été trahi par une brute du quartier avec qui il commet de petits larcins. Quatrième film de Garrone en compétition.

- "Leto" ("L'Eté") du Russe Kirill Serebrennikov, assigné à résidence: un film en noir et blanc basé sur la vie de la rockstar soviétique Viktor Tsoï, évoquant l'irrépressible envie de liberté de jeunes Soviétiques au début des années 80, nourris de Lou Reed et de David Bowie.

- "En Guerre" du Français Stéphane Brizé: nouveau film social avec Vincent Lindon par l'auteur de "La loi du marché", qui suit la lutte de salariés prêts à tout pour sauver leur usine en faillite.

- "Plaire, aimer et courir vite" du Français Christophe Honoré: sur une relation amoureuse entre un jeune étudiant et un écrivain dans les années 90, avec Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps. Honoré avait été en compétition en 2007 pour "Les Chansons d'amour".

- "Les Filles du soleil" de la Française Eva Husson: l'histoire de combattantes kurdes luttant contre des jihadistes, et d'une journaliste qui les suit. Avec Golshifteh Farahani et Emmanuelle Bercot. Deuxième long métrage de la réalisatrice après "Bang Gang".

- "Un Couteau dans le coeur" du Français Yann Gonzalez: Deuxième long-métrage du réalisateur ("Les rencontres d'après-minuit"), film baroque et onirique sur une productrice de porno gay, avec Vanessa Paradis.

- "Under the Silver Lake" de l'Américain David Robert Mitchell: thriller avec Andrew Garfield et Riley Keough sur un trentenaire amoureux de sa voisine et qui se lance dans une enquête à travers Los Angeles quand elle disparaît. Par l'auteur du film d'horreur "It Follows".

- "BlacKKKlansman" de l'Américain Spike Lee: histoire vraie d'un policier afro-américain et de son partenaire, infiltrés dans le Ku Klux Klan en 1978, avec Adam Driver et John David Washington. Adapté du livre "Black Klansman" de Ron Stallworth.

- "Les Eternels" du Chinois Jia Zhangke: portrait d'une femme et d'une Chine abandonnée, à travers l'histoire d'amour entre une danseuse et un gangster. Cinquième film du réalisateur en compétition, après notamment "Au-delà des montagnes".

- "Netemo Sametemo" (Asako I & II) du Japonais Ryusuke Hamaguchi: l'histoire d'Asako qui, après la disparition de l'homme qu'elle aimait, retrouve son sosie. Par le réalisateur de "Senses" ("Happy Hour"), primé au Festival de Locarno en 2015.

- "Une Affaire de famille" du Japonais Hirokazu Kore-Eda: l'histoire d'une famille de voleurs à l'étalage qui adopte une orpheline. Cinquième film de Kore-Eda en compétition.

- "Burning" du Sud-coréen Lee Chang-dong: thriller autour d'un triangle amoureux. Adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami. Troisième film de Lee en compétition.

- "Trois visages" de l'Iranien Jafar Panahi: Trois portraits de femmes dans l'Iran moderne, par le cinéaste dissident interdit de travailler dans son pays (Ours d'or à Berlin en 2015 pour "Taxi Téhéran").

- "Everybody knows" de l'Iranien Asghar Farhadi: Penélope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darin dans un thriller psychologique en espagnol.

- "Capharnaüm" de la Libanaise Nadine Labaki: l'histoire d'un enfant laissé pour compte qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. Par la réalisatrice de "Caramel" et "Et maintenant, on va où?".

- "Yomeddine" de l'Egyptien Abou Bakr Shawky: odyssée d'un lépreux et d'un orphelin sur les routes d'Egypte. Un premier film.

- "Le Poirier sauvage" du Turc Nuri Bilge Ceylan: un homme rêve d'être écrivain et retourne dans son Anatolie natale, où il retrouve son père. Par l'auteur de "Winter Sleep", Palme d'or 2014.

- "Ayka" du Kazakh Sergueï Dvortsevoï: portrait d'une jeune réfugiée kirghize sans papiers poussée aux dernières extrémités pour survivre à Moscou. Deuxième film du réalisateur de "Tulpan", vainqueur du prix Un Certain regard à Cannes en 2008.