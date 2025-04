Cannes: autour de Juliette Binoche, un jury très international avec Halle Berry ou Leïla Slimani

L'actrice oscarisée Halle Berry, l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani ou le cinéaste sud-coréen Hong Sangsoo: le Festival de Cannes a dévoilé lundi la composition du jury présidé par la star française Juliette Binoche, qui décernera notamment la Palme d'or le 24 mai.

Composé de neuf membres (cinq femmes, quatre hommes), ce panel très international, où figurent également l'actrice italienne Alba Rohrwacher ("Tre Piani") et le comédien américain Jeremy Strong ("The Apprentice"), aura la charge de désigner le successeur d'"Anora" de l'Américain Sean Baker.

La cinéaste indienne Payal Kapadia, lauréate du Grand Prix l'an dernier avec "All We Imagine As Light", le réalisateur mexicain Carlos Reygadas et le documentariste de République démocratique du Congo (RDC) Dieudo Hamadi complètent le jury de ce 78e festival de Cannes (13-24 mai), qui devra départager 21 films retenus en compétition.

Parmi eux figurent les oeuvres de cinéastes habitués de Cannes comme les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, en lice pour une troisième Palme d'or avec "Jeunes mères", l'Iranien Jafar Panahi ("Un simple accident") ou la Française Julia Ducournau, de retour sur la Croisette avec "Alpha" quatre ans après avoir décroché la Palme pour "Titane".

L'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani à Djerba le 19 novembre 2022 AFP/Archives

L'Américain Richard Linklater, qui livrera sa vision du tournage d'"À bout de souffle" de Jean-Luc Godard dans "Nouvelle Vague", et le Suédo-Égyptien Tarik Saleh, très attendu après le succès de "La Conspiration du Caire", se disputeront eux aussi les faveurs du jury cannois, chargé de décerner une kyrielle de prix (interprétation masculine et féminine, mise en scène, scénario...).

Nicole Kidman distinguée

Pour mener à bien sa tâche, l'actrice multi-primée Juliette Binoche (Oscar, César, prix d'interprétation à Cannes...) sera notamment accompagnée de Halle Berry, première Afro-Américaine à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans "À l'ombre de la haine" en 2002.

La comédienne, connue surtout pour ses rôles dans des blockbusters ("Catwoman", "X-Men"), est passée à la réalisation en 2020 avec son premier film "Meurtrie".

L'actrice française Juliette Binoche au festival de Cannes le 14 mai 2024 AFP/Archives

A leurs côtés, le réalisateur prolifique Hong Sangsoo connaît bien le festival cannois pour avoir vu quatre des ses longs-métrages retenus en compétition, dont "La Femme est l'avenir de l'homme" (2004) ou "le Jour d'après" (2017).

Romancière à succès et co-autrice de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024, Leïla Slimani est la seule membre du jury sans lien direct avec le 7e art, même si son roman "Chanson douce", lauréat du prestigieux prix Goncourt en France en 2016, a été adapté au cinéma.

L'année dernière, le jury était présidé par la cinéaste américaine Greta Gerwig ("Barbie") et comptait parmi ses membres l'acteur français Omar Sy et le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda.

Outre la Palme et les prix remis dans les autres sections officielles (Un Certain regard, Caméra d'or), le festival de Cannes rendra à nouveau hommage à des grands noms du 7e art cette année.

Le cinéaste sud-coréen Hong Sangsoo à Berlin le 20 février 2025 AFP/Archives

L'actrice et productrice Nicole Kidman ("Eyes Wide Shut", "Dogville"...) se verra remettre le 10e prix Women in Motion, qui distingue des personnalités qui "font évoluer la place des femmes dans le cinéma et dans la société", ont annoncé les organisateurs lundi.

"Rôle après rôle, et avec les nuances, les forces et les fêlures propres à chaque personnage, (Kidman) a incarné des femmes qui se libèrent des carcans", a salué le délégué général du festival, Thierry Frémaux, dans un communiqué.

Début avril, le festival avait déjà fait savoir que la légende du cinéma américain Robert de Niro ("Taxi Driver", "Les affranchis", "Le parrain 2"...) recevrait une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture.