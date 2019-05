Cannes: Brad Pitt et DiCaprio partants pour retravailler ensemble

Les deux superstars américaines Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, réunis pour la première fois à l'écran par Quentin Tarantino, ont déclaré mercredi à Cannes avoir eu plaisir à jouer ensemble et espérer pouvoir le refaire.

"Nous sommes de la même génération, nous avons commencé notre carrière à la même époque (...) Ça a été très facile de travailler avec Brad. J'espère que nous avons pu tisser des liens cinématographiques extrêmement étroits", a déclaré Leonardo DiCaprio lors de la conférence de presse de l'équipe du film.

"Nous avons travaillé très facilement", a répondu en écho Brad Pitt. "Ça a été très amusant aussi, on a bien rigolé (...) J'espère qu'on pourra recommencer", a-t-il encore dit.

Dans ce film qui se déroule à Los Angeles en 1969 en plein mouvement hippie, DiCaprio et Pitt incarnent respectivement Rick Dalton, un acteur de westerns télévisés, et Cliff Booth, sa doublure cascade. Les deux hommes tentent de survivre dans un monde qui change et leur échappe.

Accueilli avec enthousiasme par les festivaliers et les critiques, le film, présenté mardi soir, est une ode de Tarantino au cinéma d'Hollywood. "Il y a très peu de gens dans ce monde qui ont une telle connaissance du cinéma et de la télévision. Parler à Quentin c'est un peu comme parler à une base de données... Ce film c'est son histoire d'amour au cinéma", a salué Leonardo DiCaprio.