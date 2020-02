Cannes Classics va célébrer les 20 ans de "In the mood for love"

Section officielle du Festival de Cannes consacrée au patrimoine du cinéma, Cannes Classics célébrera les 20 ans de "In the Mood for Love", film culte de Wong Kar-wai projeté sur la Croisette le 20 mai en présence du cinéaste hongkongais, a annoncé mercredi le festival.

Présenté en Sélection officielle et en compétition en 2000 à Cannes, "In the Mood for Love" a valu à son acteur principal, Tony Leung, le Prix d'interprétation masculine. Ce drame sentimental a obtenu aussi le grand prix de la Commission supérieure technique.

Après son anniversaire à Cannes, "In the mood for love" ressortira l'été prochain en salles en France et à l'étranger, en version restaurée 4K, sous la supervision de Wong Kar-wai.

En 2018, Cannes Classics a fêté le cinquantième anniversaire de "2001, l'odyssée de l'espace", monument de Stanley Kubrick, avec une copie neuve 70mm.

L'an dernier, Cannes Classics, section créée par Thierry Frémaux, avait mis à l'honneur "Easy Rider" de Dennis Hopper, "Shining" de Stanley Kubrick et aussi "La Cité de la peur", comédie française culte de Alain Berberian.