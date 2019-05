Cannes en simultané sur la Croisette et dans les salles obscures

Le discours du maître de cérémonie, la présentation du jury et la diffusion du film d'ouverture - "The Dead don't die" de Jim Jarmusch - ne seront pas réservés uniquement aux festivaliers cannois cette année mais aussi au public, dans plus de 550 salles françaises.

Le film de zombies, au casting prestigieux (Bill Murray, Iggy Pop, Tilda Swinton...), en ouverture du 72e festival, sortira simultanément dans les salles françaises, le 14 mai au soir.

Une tradition et "désormais une condition sine qua non" pour les films d'ouverture, rappelait mi-avril Thierry Frémaux, le délégué général du festival, en annonçant le cru 2019.

A ce dispositif, s'ajoute une nouveauté: la retransmission dans plusieurs salles de cinéma de la cérémonie d'ouverture, présentée par Edouard Baer et diffusée en clair sur Canal+, suivie de la diffusion du film de Jarmusch.

Le patron de la chaîne, "Maxime Saada, a donné son accord" et "plus de 400 salles se sont déjà portées candidates pour que le public français puisse vivre le festival de Cannes comme nous le vivrons dans la grande salle du festival", avait souligné M. Frémaux.

Depuis, quelque 150 nouvelles salles ont fait part de leur intérêt, portant le chiffre à 550, selon les chiffres avancés mardi par le CNC.

Ce dispositif concerne "pour une soirée" toutes les salles de cinéma intéressées, même celles qui ne prévoient pas de sortir le film de Jarmusch le mercredi 15 mai, jour traditionnel des sorties en France, en accord avec le distributeur du film, Universal.

En outre, comme chaque année, plusieurs films de la sélection officielle, réalisés souvent par des cinéastes à la renommée installée, sortiront le jour de leur présentation à Cannes, à l'instar de "Douleur et gloire" de Pedro Almodovar (17 mai), déjà sorti en Espagne, "Le jeune Ahmed" des frères Dardenne (22 mai) et "Sybil" de Justine Triet, avec Virginie Efira (24 mai).

Présenté hors compétition, "Les plus belles années d'une vie" de Claude Lelouch, retrouvailles du couple mythique d'"Un homme et d'une femme" sera sur la Croisette et sur les écrans à partir du 22 mai.

SOCIETE D'EDITION DE CANAL +