Cannes, en transe avec Audiard, attend Serebrennikov

Cannes s'est réveillé dimanche sous le charme de Jacques Audiard, dont la comédie musicale présentée la veille reçoit des critiques dithyrambiques, avant la présentation en compétition du film du Russe en exil Kirill Serebrennikov.

Au lendemain de la projection de "Emilia Perez", de nombreux critiques prédisent un prix pour ce film hors du commun, sur un baron de la drogue mexicain qui change de vie et devient une femme. Voire une deuxième Palme d'or pour son réalisateur.

Le film est "une histoire de rédemption à travers la transidentité qui déborde d'électricité et d'audace, et met en lumière l'actrice espagnole Karla Sofía Gascón", actrice transgenre qui tient le rôle principal, s'enthousiasme El País, journal espagnol.

"Comme une rose qui fleurit au milieu d'un champ de mines, c'est un miracle que +Emilia Perez+ de Jacques Audiard existe", s'émerveille Variety aux Etats-Unis, quand le Guardian au Royaume-Uni salue "une histoire totalement invraisemblable (...) portée par une énergie kitsch à la Broadway". "Tout cinéaste qui refuse de se répéter et préfère expérimenter et explorer de nouvelles voies devrait être applaudi", juge le Hollywood Reporter.

Le réalisateur russe Kirill Serebrennikov le 11 septembre 2023 à l'opéra Bastille de Paris AFP/Archives

En France, le responsable des pages cultures du Figaro, Bertrand de Saint-Vincent, est ressorti enchanté de ce film sur la transidentité qui casse les codes machistes, et prévoit que "cette épopée brûlante vers la rédemption (...) fera bouger les choses".

"Perturbant"

Télérama juge que Jacques Audiard "réussit son grand écart" entre les genres, et le Monde loue "un casting parfait", complété par les mégastars Zoe Saldaña et Selena Gomez. Libération, à l'inverse, boude son plaisir et trouve "poussive la chansonnette".

L'ambiance promet de changer du tout au tout dans l'après-midi, avec la projection en compétition du film du réalisateur russe en exil Kirill Serebrennikov, un biopic sur la vie à mille à l'heure de l'agitateur de la politique russe Edouard Limonov, et d'un film d'horreur trash, avec Margaret Qualley et Demi Moore.

Le film de Serebrennikov, "Limonov, la ballade", est l'adaptation du roman d'Emmanuel Carrère, qui a fait découvrir au public ce personnage mi-ombre mi-lumière mort en 2020 à 77 ans. "Une vie comme une trainée de soufre" racontée sur un demi-siècle, décrit l'équipe du film en lice pour la Palme d'or et dont quasiment rien n'a filtré avant sa première, dans l'après-midi.

Limonov a été tour à tour voyou à Kharkiv, en Ukraine, poète nouvelle garde anti-soviétique à Moscou, loser au cœur brisé à New York, écrivain branché à Paris, mercenaire dans les Balkans et à Moscou de nouveau, et chef d'un parti de jeunes révolutionnaires rouge-brun anti-Poutine.

"La deuxième fois que j'ai lu le script, je me suis dit: +Oh non, ce mec est vraiment perturbant", a raconté dans un entretien à Vanity Fair le Britannique Ben Whishaw, qui s'est glissé dans la peau de cet homme "sans filtre", qu'il incarne en anglais. Kirill Serebrennikov lui a confié qu'il voyait dans ce film la possibilité d'un "autoportrait".

Charge contre le patriarcat

Considéré comme un des artistes russes les plus audacieux de sa génération, le metteur en scène et réalisateur a profité un temps des faveurs du pouvoir. Devenu encombrant pour ses positions anti-conservateurs et pro-LGBT, il finit assigné à résidence en 2017. La sentence lui est signifiée en plein tournage de "Leto", présenté à Cannes en 2018.

Le projet Limonov a été entamé dans la foulée. La guerre en Ukraine est encore lointaine mais, en février 2022, le tournage prévu à Moscou s'interrompt et l'équipe se redéploie en urgence en Lettonie. Pourtant, de la guerre, il n'a pas été question pendant cette période, comme si une chape de plomb était tombée sur l'équipe.

Attention également, hors compétition, au film de Noémie Merlant, "Les femmes au balcon", dans lequel la réalisatrice joue, aux côtés de Souheila Yacoub (vue dans "Dune II") et Sanda Codreanu. C'est une très belle charge contre le patriarcat toxique, tourné avec une liberté folle.

La cérémonie de remise de la Palme est prévue samedi 25 mai.