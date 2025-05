Cannes: Joachim Trier séduit avec Elle Fanning dans un mélodrame en norvégien

Par François BECKER et Raphaëlle PELTIER

L'actrice norvégienne Renate Reinsve et son compatriote le cinéaste Joachim Trier, à Cannes le 22 mai 2025

Chouchous du public cannois il y a quatre ans, le réalisateur norvégien Joachim Trier et son actrice Renate Reinsve ont fait un retour réussi sur la Croisette, passant de la comédie au drame avec "Valeur sentimentale", aux côtés d'une star de Hollywood, Elle Fanning.

Pas moins de 19 minutes d'applaudissements ont salué la première du film mercredi soir dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals.

En 2021 déjà, Joachim Trier, 51 ans, avait créé l'événement avec "Julie (en 12 chapitres)", qui avait séduit par sa fraîcheur et sa façon de capter joies et tourments d'une trentenaire à Oslo.

Le film avait valu à Renate Reinsve le prix d'interprétation féminine, ainsi qu'une nomination aux Oscars.

En conférence de presse jeudi, l'actrice norvégienne a loué les "très, très bons scripts" écrits par Trier et son co-scénariste Eskil Vogt. "Ils sont tellement sages et malins, ils plongent dans la psychologie humaine sans jugement et avec beaucoup de soin pour les personnages", a-t-elle salué.

Dans "Valeur sentimentale", c'est désormais toute une famille que Trier - qui a élargi son casting à d'autres têtes connues - décide de filmer, dans une maison de bois typiquement nordique. Dans le rôle du grand-père, un réalisateur sur le retour: l'acteur Stellan Skarsgard.

L'homme ne s'est jamais vraiment occupé de ses deux filles, aujourd'hui adultes. L'une (Inga Ibsdotter Lilleaas) élève un enfant, l'autre (Renate Reinsve), qui n'en a pas, est devenue une comédienne tourmentée. Le réalisateur se met en tête de lui proposer un rôle dans son film-testament.

Le cinéaste norvégien Joachim Trier à Cannes le 22 mai 2025 AFP

"J'avais vu les films de Joachim et je me demandais: mais quand va-t-il m'appeler?", a confié Stellan Skarsgard en conférence de presse jeudi. "Je pensais qu'il pourrait tirer quelque chose de moi que d'autres ne pouvaient pas", a ajouté l'acteur suédois de 73 ans.

"J'ai pleuré et pleuré encore"

Finalement, c'est un "beau script" que le cinéaste lui a proposé. "Parfait pour une personne comme moi qui travaille dans l'industrie du film et a beaucoup d'enfants", a plaisanté ce père de huit enfants, dont les acteurs Alexander, Gustaf, Bill et Valter Skarsgard.

Son personnage est accompagné d'une vedette anglophone jouée par Elle Fanning, quasiment dans son propre rôle.

"Nous n'avons pas beaucoup de stars d'Hollywood qui acceptent de jouer dans une petite production en norvégien", a sourit Joachim Trier dans une interview à l'AFP mercredi.

"Je suis une grande fan" du cinéaste, a expliqué la comédienne, qui a fait un crochet par la Norvège entre deux mégaproductions, le biopic sur Bob Dylan "Un parfait inconnu" et le prochain "Predator", tourné en Nouvelle-Zélande.

"Julie (en 12 chapitres)" est "simplement l'un des meilleurs films de la décennie, voire davantage. C'est juste parfait", a ajouté la sœur de Dakota Fanning. "Quand Joachim m'a envoyé le scénario, j'ai pleuré et pleuré encore jusqu'à la dernière page. C'est si émouvant."

Aux questions de l'amour, du couple, de la réussite professionnelle ou de la confiance en soi qui irriguaient le précédent opus du cinéaste, s'ajoutent désormais celles du deuil, du suicide et de la paternité défaillante.

Un ton plus sombre, malgré quelques pointes d'humour, qui a touché jusqu'au réalisateur, dont la famille vient aussi du monde du cinéma.

"Ca semble cucul mais j'ai beaucoup pleuré en tournant ce film parce que j'étais très ému", a-t-il confié. "Je connais les acteurs, ce sont mes amis. Je sais qu'ils étaient à moitié leur personnage et à moitié eux-mêmes".

"Valeur sentimentale", d'une durée de 2H12, sort le 20 août en salles en France.