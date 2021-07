Cannes: l'hommage de Gatlif à la Camargue qui a changé son destin

Adolescent déraciné et à la rue dans la France des années 1960, le réalisateur Tony Gatlif célèbre, avec son dernier film "Tom Medina", présenté à Cannes, la Camargue de sa jeunesse, sa nature sauvage et ses habitants qui ont changé son propre destin.

Le film, présenté jeudi soir sur la plage après un concert de flamenco sous les étoiles qui a attiré des centaines de spectateurs, sort en salles le 4 août.

Servi par des plans animaliers magnifiques, hommage à la biodiversité en péril du delta formé entre les bras du Rhône et la Méditerranée (chevaux, taureaux, flamants roses), le film campe le personnage d'un jeune repris de justice (l'acteur belge David Murgia) qui rêve de devenir torero et tente de retrouver le droit chemin auprès d'un manadier - éleveur - bienveillant (l'acteur français Slimane Dazi).

Sans être purement autobiographique, l'histoire est directement inspirée de la vie de Tony Gatlif, devenu à 72 ans le chantre de la culture gitane à la renommée mondiale avec une vingtaine de films tournés depuis 1975, devenus pour certains des classiques comme "Latcho Drom" (1992), "Gadjo Dilo" (1997) ou "Exils" (2004, prix de la mise en scène à Cannes).

Né Michel Dahamani d'un père kabyle et d'une mère gitane, Tony Gatlif a connu la violence et l'errance après sa fuite d'Algérie. C'est lors d'un contrôle de police vers 12 ans qu'il a changé de nom pour éviter d'être renvoyé en Algérie, s'appropriant le nom d'un espace vert d'Alger, le parc Gatlif. Après un passage en maison de correction, il est envoyé, comme son personnage, en Camargue sur décision de justice. Trois ans plus tard, il découvre le théâtre.

"J'ai mené une bataille contre ma destinée, contre moi-même et ce n'est pas rien", dit-il à l'AFP. La Camargue "fait partie des choses qui m'ont sauvé".

"Avant j'étais violent, il ne fallait pas me toucher, j'étais un mauvais garçon (...) je n'écoutais personne, pour moi les grands, tous les gens, étaient des ennemis", poursuit-il.

"Celui qui m'a accueilli ressemblait à Charles Bronson, avait une balafre et faisait vraiment peur mais il me parlait doucement et il me respectait. Du moment où j'ai mis pied en Camargue, j'ai commencé à écouter et ça tient au respect avec lequel les gens me parlaient, sans préjugé".