Cannes: la chienne du film de Tarantino récompensée par la Palm Dog

Brandy, la chienne qui accompagne Brad Pitt dans "Once upon a time... in Hollywood" de Quentin Tarantino, jouant un rôle capital dans l'intrigue du film, a été récompensée vendredi par la Palm Dog du meilleur interprète canin.

"Je dédie ce prix à ma formidable actrice Brandy", a réagi Quentin Tarantino en recevant la Palm Dog Wamiz lors d'une cérémonie sur la plage.

"Le film a particulièrement marqué le jury grâce à l'incroyable prestation du pitbull Brandy", a souligné Toby Rose, le créateur de la récompense.

Créée par des critiques de cinéma anglo-saxons, la Palm Dog est remise tous les ans à Cannes depuis 2001.

Elle récompense la meilleure interprétation canine dans un film de la sélection officielle, qu'il soit de chair (..et d'os) ou dans un film d'animation. Elle a par le passé notamment récompensé Uggie dans "The Artist".