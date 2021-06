Cannes: la sélection "Un certain regard" et les films hors compétition

Voici la liste des films de la sélection "Un certain regard" du 74e Festival de Cannes, ainsi que les films projetés hors compétition.

Section créée en 1978, "Un certain regard" présente des films dits atypiques ou des réalisateurs encore peu connus. Dix-huit films ont été sélectionnés dans cette sélection.

Un certain regard:

- "Moneyboys" de C.B Yi (Autriche) -- 1er film

- "Blue Bayou" de Justin Chon (Etats-Unis)

- "Freda" de Gessica Généus (Haïti) -- 1er film

- "Delo" de Alexeï German Jr (Russie)

- "Bonne mère" de Hafsia Herzi (France)

- "Noche de fuego" de Tatiana Huezo (Mexique)

- "Lamb" de Valdimar Johansson (Islande) -- 1er film

- "Commitment Hasan" de Hasan Semih Kaplanoglu

- "After Yang" de Kogonada (Etats-Unis)

- "Et il y eut un matin" d'Eran Kolirin (Israël)

- "Unclenching the fists" de Kira Kovalenko (Russie)

- "Women do cry" de Mina Mileva et Vesela Kazakova (Bulgarie)

- "Rehana Maryam Noor" d'Abdullah Mohammad Saad (Bangladesh)

- "Great Freedom" de Sebastien Meise (Autriche)

- "La Civil" de Teodora Ana Mihai (Roumanie/Belgique) -- 1er film

- "Gaey wa'r" de Na Jiazuo (Chine) -- 1er film

- "The innocents" d'Eskil Vogt (Norvège)

- "Un monde" de Laura Wandel (Belgique) -- 1er film

Hors compétition:

- "De son vivant" d'Emmanuelle Bercot (France)

- "Emergency declaration" de Han Jae-Rim (Corée)

- "The Velvet Underground" de Todd Haynes (Etats-Unis)

- "Bac Nord" de Cédric Jimenez (France)

- "Aline" de Valérie Lemercier (France)

- "Stillwater" de Tom McCarthy (Etats-Unis)

Séances de minuit:

- "Oranges sanguines" de Jean-Christophe Meurisse (France)

Cannes Premières:

- "Serre-moi fort" de Mathieu Amalric (France)

- "Cow" d'Andrea Arnold (Royaume-Uni)

- "Cette musique ne joue pour personne" de Samuel Benchetrit (France)

- "Tromperie" d'Arnaud Desplechin (France)

- "Jane par Charlotte" de Charlotte Gainsbourg (France)

- "In front of your face" de Hong Sang-Soo (Corée)

- "Mothering Sunday" d'Eva Husson (France)

- "Evolution" de Kornél Mundruczo (Hongrie)

- "Val" de Ting Poo (Etats-Unis) et Leo Scott (Etats-Unis)

- "JFK revisited: through the looking glass" d'Oliver Stone (Etats-Unis)

Séances spéciales:

- "Le marin des montagnes" de Karim Aïnouz (Brésil)

- "Cahiers noirs" de Shlomi Elkabetz (Israël)

- "Babi Yar.contexte" de Sergei Loznitsa (Ukraine)

- "H6" de Yé Yé (France)

- "The year of the everlasting storm", film à sketches de Jafar Panahi (Iran), Anthony Chen (Singapour) Malik Vitthal (Etats-Unis), Laura Poitras (Etats-Unis), Dominga Sotomayor (Chili), David Lowery (Etats-Unis) et Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande)