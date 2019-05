Cannes: le film guatémaltèque "Nuestras madres" récompensé par la Caméra d'or

"Nuestras madres" du Guatémaltèque César Diaz, sur les disparus pendant la guerre civile dans son pays, a reçu samedi soir la Caméra d'or, récompensant un premier film dans la sélection cannoise.

"Je veux dédier ce prix aux 250.000 victimes du génocide guatémaltèque et à ces femmes surtout qui restent debout", a déclaré César Diaz, en recevant son prix, qui a été attribué à l'unanimité par le jury présidé par le cinéaste Rithy Panh.

Présenté à la Semaine de la critique, son film suit les traces d'Ernesto, un jeune anthropologue chargé de l'identification des disparus à partir d'ossements.

Un jour, il croit retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre civile, qui a fait 200.000 morts ou disparus entre 1960 et 1996, principalement au sein de la population maya soupçonnée de soutenir la guérilla de gauche.

"On parle beaucoup de la dictature au Chili, en Argentine mais la dictature au Guatemala, on ne connaît pas", avait affirmé le réalisateur, lui-même fils de disparu, lors d'un entretien à l'AFP. Il est le premier réalisateur venant du Guatemala à présenter son film sur la Croisette.

Mercredi, il avait remporté le prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

Né au Guatemala en 1978, il a étudié au Mexique et en Belgique, puis a intégré l'atelier scénario de la Fémis à Paris. Depuis plus de dix ans, il est monteur de fictions et de documentaires.

Le cinéma du Guatemala s'ouvre tout doucement aux festivals, avec le réalisateur Jayro Bustamante, qui a présenté son dernier film "Tremblements", à la Berlinale. Il raconte le parcours d'un père de famille qui tombe amoureux d'un autre homme et va se lancer dans une thérapie de conversion.