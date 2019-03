Cannes: les fans de "La Cité de la Peur" veulent voir danser la carioca

Dansera-t-on la carioca au 72e Festival de Cannes en mai ? L'idée fait son chemin parmi les fans de "La cité de la peur", film culte qui fête ses 25 ans et a marqué le public avec une mythique scène de danse entre Alain Chabat et Gérard Darmon.

Une pétition mise en ligne fin janvier et très relayée ces derniers jours sur les réseaux sociaux demande au festival de choisir l'ex-Nul Alain Chabat comme maître de cérémonie et de convier l'acteur Gérard Darmon sur scène pour esquisser un pas de danse avec son acolyte.

"Ce serait absolument incroyable que cette année, au Festival de Cannes, Alain Chabat et Gérard Darmon renfilent leur plus beaux chaussons de danse et nous redonnent une leçon magistrale de demi porté triple loots au son de la Carioca, MAIS POUR DE VRAI CETTE FOIS-CI!", peut-on lire sur cette pétition qui avait recueilli mercredi plus de 17.000 signatures. Parmi elles, celles d'Antoine de Caunes, ancien animateur de Canal+, qui officie sur France Inter.

Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. "Patience", a répondu mardi sur Twitter le Festival de Cannes, en mettant en ligne un extrait de la scène de danse.

Sorti en 1994, "La Cité de la Peur" a été réalisé par Alain Berbérian, sur un scénario des Nuls (Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lauby) qui jouent dans le film, se déroulant sur la Croisette en plein Festival de Cannes.

Devenues cultes, certaines répliques du film ont été reprises depuis dans des jeux vidéo ou émissions parodiques. Le film avait réalisé 2,27 millions d'entrées au box-office.