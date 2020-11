A Cannes, les naufragés économiques du Covid appellent à l'aide

"Hallucinant", "alarmant": à Cannes, l'annulation du festival de cinéma et des grands salons qui portent l'économie de cette ville méditerranéenne a ruiné de nombreux professionnels, du chauffeur au traiteur, obligés pour la première fois de demander de l'aide.

En 10 jours, la mairie a enregistré 165 demandes sur le numéro vert qu'elle dédie depuis le 27 octobre aux "victimes économiques et sociales" du Covid-19.

L'appel arrive au Centre communal d'action sociale (CCAS) oeuvrant d'habitude auprès des personnes âgées, des sans-abris ou des personnes sans ressources. Mais actuellement, l'écrasante majorité de ceux qui téléphonent n'ont jamais sollicité les services sociaux auparavant, constate Elisa Letellier, directrice du CCAS.

"Ils disent qu'ils ont toujours beaucoup travaillé, jamais rien demandé", observe Valérie, une écoutante.

Les profils sont variés, les revenus hétérogènes: artisans, hôteliers, chauffeurs, commerçants, restaurateurs, ex-salariés de la restauration ou de l'événementiel. Des colis alimentaires ont été confectionnés dans l'urgence et le CCAS oriente les demandeurs pour les aider.

Autre indicateur de la crise, les entretiens pour le suivi ou la première demande de Revenu de solidarité active (RSA) ont bondi de 30% en octobre sur un an à Cannes.

- Zona dû au stress -

"C'est la folie, on était surbooké jusqu'à fin décembre, je devais embaucher deux chauffeurs mais il n'y a plus de travail pour personne. Heureusement qu'on avait mis de l'argent de côté et que je n'ai pas de crédits, mais j'ai un zona à cause du stress. On gamberge... Pensez, passer de 12 à 13 heures de travail par jour à rien, c'est hallucinant", raconte Thierry Gomez, 55 ans, salarié de sa société Ninazur Tourisme, proposant chauffeurs et guides en japonais.

Deux de ses collègues ont été contraints de revendre des bus de tourisme, l'un pour payer ses chauffeurs en attendant que l'activité reprenne, l'autre pour quitter le métier et devenir gardien d'immeuble.

En septembre, avec son épouse japonaise, M. Gomez a imaginé de faire des visites guidées à distance, lui au téléphone portable en visioconférence avec le Japon et elle sillonnant les magasins ou les marchés de la Côte d'Azur. L'expérience a tourné court avec le reconfinement: "On n'a plus rien à leur montrer", dit-il.

Elise Michel, 56 ans, a fermé sa société de prestations de services et s'est rabattue sur l'immobilier: "Toutes les hôtesses que j'avais... Il y en a pour lesquelles c'est tragique s'il y a des crédits, des enfants avec des études à payer et pas un mari derrière, beaucoup jonglent ou se disent +mieux vaut se reconvertir+".

Thierry Le Gall, la cinquantaine aussi, avait manifesté pour la première fois de sa vie en mai pour réclamer un statut similaire aux intermittents du spectacle. Six mois plus tard, ce pâtissier de l'enseigne Lenôtre Côte d'Azur dépeint "une situation alarmante" avec seulement 10 jours de travail en huit mois.

- "Paillettes" -

La situation n'est pas propre à Cannes et ses 75.000 habitants mais "on est une des villes les plus sinistrées d'Europe", estime le maire LR David Lisnard. Cannes abrite le premier palais des congrès de France hors de Paris, et la moitié de la richesse repose sur le tourisme et le tourisme d'affaires.

Le maire ne renonce pas au projet d'agrandir le Palais des festivals, avec une nouvelle salle au 6e étage. "En Asie, ça reprend très fort", dit-il, évoquant des pré-réservations encourageantes pour le salon de l'immobilier Mipim de juin 2021.

"Cannes, les gens pensent que c'est des paillettes, mais derrière ça, il y a toute une chaîne de création de valeur avec beaucoup d'indépendants. Nous, notre usine, c'est ces gens-là et ils ne veulent pas être aidés, ils veulent travailler, remplir des papiers c'est pas leur truc", ajoute-t-il, très remonté contre la gestion gouvernementale.

C'est l'incertitude et pas le risque de tomber malade qui grippe la machine économique, estime M. Lisnard: "Il faut arrêter de prendre des mesures tous les trois jours (...) sans suivi des mesures nécessaires. Sur un plan sanitaire, le Palais des festivals est plus sûr que le supermarché du coin car on contrôle les accès".