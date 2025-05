Cannes: Raphaël Quenard face et derrière la caméra dans un faux documentaire "loufoque"

Pour son premier film derrière la caméra, présenté samedi à Cannes, Raphaël Quenard a co-réalisé un faux documentaire-comédie sur lui-même, acteur en quête de succès confronté à une réussite soudaine qui le plonge dans une crise existentielle.

Tourné à l'appareil photo sur une durée de trois ans, "I Love Peru" suit le comédien, révélation masculine aux César en 2024 pour son rôle dans "Chien de la casse", avant qu'il n'atteigne la célébrité.

"On a tenté d'écrire un scénario, malheureusement, sa radicalité et le mode d'humour n'a pas trouvé financeur, donc on a été obligé de le faire avec un dispositif de pirate", s'amuse Raphaël Quenard face à l'AFP.

Le film, qui dure 1h10, commence par "une plongée dans les coulisses du monde du cinéma. Des coulisses revisitées, on va dire", explique-t-il.

De plateau de tournage en plateau de tournage, l'autre co-réalisateur Hugo David, rencontré alors qu'il réalisait un making-off sur "Chien de la casse", suit son ami en quête de rôles et d'une place dans le cinéma français.

(g-d) Le réalisateur Hugo David, la mascotte du film condor et l'acteur Raphaël Quenard lors d'un photocall pour le film "I Love Peru" au 78e Festival de Cannes, le 18 mai 2025 AFP

Une foule de célébrités participent ainsi au film, de François Civil à Benoit Poelvoorde en passant par Marina Foïs, Jonathan Cohen, Michel Hazanavicius, Jean-Pascal Zadi, Emmanuelle Devos, Gilles Lellouche ou Eric Judor. Tous incarnent leur propre rôle.

"Ca part d'un lien dont la nature est vraie mais, après, c'est un peu tiré à l'extrême pour que la comédie jaillisse", raconte Raphaël Quenard, qui joue un personnage radin, profondément stupide et mesquin, tourné en ridicule.

Amitié, amour, solitude

Les dialogues absurdes sont pour beaucoup improvisés. "On a eu la chance de bénéficier de tous ces +guests+ suffisamment talentueux pour (...) réussir à être drôles", malgré des temps de tournage extrêmement réduits car réalisés alors qu'ils travaillaient sur d'autres films, "et des pitchs très rudimentaires parce que, même nous, on ne savait pas exactement quel film on voulait faire", se rappelle Hugo David.

L'acteur Raphaël Quenard lors d'une interview pour le film "I Love Peru" au 78e Festival de Cannes, le 18 mai 2025 AFP

Enfin parvenu à ses fins et au pinacle du cinéma français, le héros va s'égarer, dévoré par son égo, et partir en quête d'un chaman au Pérou après avoir rêvé d'être un condor.

"C'est un film in fine qui parle de solitude, de solitude revigorante et régénératrice", souligne Raphaël Quenard, qui a monté les marches à Cannes accompagné d'une personne costumée en condor (que la presse internationale a pris pour un dindon), symbole de solitude mais aussi de majesté.

"On voulait faire un truc relativement universel, malgré la forme et à la fin. On touche à des sujets, que ce soit l'amitié, l'amour ou la solitude, (...) dans lesquels tout un chacun pourra se retrouver", complète Hugo David.

La connexion entre les deux réalisateurs, à l'univers et l'humour "loufoque", a permis d'accoucher de cet ovni cinématographique présenté dans la section Cannes Classics du festival, mettant en lumière copies restaurées et documentaires, et dont la sortie en salles est prévue le 9 juillet.

"On parle de coup d'un soir amical, où tu crois que tu délires à mort avec quelqu'un et que tu ne le reverras pas, (...) tu penses n'avoir qu'un instant éphémère à partager avec lui et, au final, quatre ans plus tard, on est resté connectés et c'est vraiment l'humour qui nous a rassemblés", résume Raphaël Quenard.