Cannes: Roschdy Zem et Marina Foïs dans "l'intime" du couple Montand-Signoret

"On connaît leur vie publique, le film parle de leur intime": dans "Moi qui t'aimais" de Diane Kurys, projeté à Cannes vendredi en marge de la compétition, Marina Foïs et Roschdy Zem prêtent leurs traits et leur amitié au couple formé par Simone Signoret et Yves Montand.

Le film (1h58) sort en France le 1er octobre.

QUESTION: Que représentent pour vous Simone Signoret et Yves Montand ?

ROSCHDY ZEM: "Avant de se pencher sur eux, pour moi, c'était un couple public de grands acteurs. Et j'avais surtout un souvenir de personnes très engagées."

MARINA FOIS: "Évidemment, une grande actrice, un grand acteur. On parle rarement de Montand comme d'un grand acteur aujourd'hui et c'est étrange (...) Ils ont incarné la culture et l'engagement politique, un engagement à gauche très fort, un courage politique aussi qui est assez rare: d'avoir cru très fort à un idéal communiste dont ils sont revenus et d'avoir assumé de le dire. (...) Ça c'est la face émergée. On se doute bien qu'être un couple d'acteurs, c'est plus complexe. Être un couple aussi dans ces années-là, où les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes droits, où elles acceptent ou ont intériorisé une espèce de misogynie. (...) On connaît leur vie publique mais le film, définitivement, parle de leur intime et de leur vie privée. Je crois qu'il y a une espèce d'honnêteté dans le regard posé sur eux. On ne raconte pas un couple idéal, on raconte aussi la douleur."

QUESTION: Comment vous êtes-vous préparés pour ces rôles ?

ROSCHDY ZEM: "L'idée de départ, c'est de jouer Montand et de s'en tenir à ça. Mais je me suis laissé avoir ensuite par aller attraper des trucs chez lui, en l'étudiant, en le regardant (...) À force de manger du Montand et du Signoret, on finit par se laisser submerger par leur personnalité et on est gagné par quelque chose qu'on ne maîtrise pas."

Roschdy Zem et Marina Foïs lors d'un photocall pour le film "Moi qui t'aimais" de Diane Kurys, au 78e Festival de Cannes, le 23 mai 2025 AFP

MARINA FOIS: "Diane Kurys avait un parti pris assez fort. On a essayé des prothèses et, très vite, on a abandonné l'idée de transformer nos visages. Elle n'avait pas envie de nous planquer sous des tonnes de latex. Elle avait envie de voir Roschdy et Marina dans Montand et Signoret. (...) C'est une évocation, et à travers eux, on raconte une époque, un état du cinéma, un état du monde, un état du couple. Ça nous laissait une grande part de liberté. Diane Kurys aussi nous a possiblement choisis parce qu'on est très amis, qu'on a déjà fait beaucoup de films. Il y a une intimité qui était intéressante à venir choper."

QUESTION: Vous parlez de l'engagement politique du couple Montand-Signoret. Qu'en est-il pour vous ?

ROSCHDY ZEM: "Pour moi, ça ne veut rien dire d'être engagé politiquement. Si tu n'es pas engagé, c'est que tu n'en as rien à foutre. Tu as le droit d'en avoir rien à foutre. Mais être engagé, c'est être simplement dans la vie."

MARINA FOIS: "On est citoyens et parents avant d'être acteurs. Donc on a une pensée, une morale, une éthique, des idéaux et des engagements. La question de la parole publique est plus compliquée. On raconte souvent Montand et Signoret qui avaient le courage de leur parole. Sauf qu'à l'époque, les émissions de télé duraient 1h30. (...) Si vous me faites une interview qui dure 30 secondes, où je dois répondre par des punchlines, je vais dire de la merde. Donc je vais peut-être choisir de ne pas aborder certains sujets. (...) Et l'époque, forcément, nous responsabilise. Je vous donne un sujet qui est loin de moi: la transphobie. Je n'ai pas d'amis proches qui transitionnent ou qui ont des personnes trans dans leur famille. Mais j'entends les discours de Donald Trump. J'entends des familles qui se posent la question de changer de pays pour protéger leurs enfants. On n'a plus le choix que de soutenir la communauté trans. C'est tout."