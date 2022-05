Cannes se prépare pour la 75ème édition du Festival

Lundi 16 mai au matin, le Palais des festivals a ouvert ses portes, accueillant les journalistes au compte-gouttes. Des fans, équipés d'escabeaux, ont déjà pris place pour ne rien rater du défilé de stars.



Sur les fameuses marches, pas encore recouvertes du tapis rouge, des policiers répétaient en uniforme la sécurisation de la soirée d'ouverture de mardi 17. "On arrive au bout, pour nous, après trois semaines de montage", se félicite José Will, chef de service exposition au palais des festivals, auprès de l'AFPTV.



Pour cette édition anniversaire, plus de 35 000 cinéphiles et professionnels s'apprêtent à rallier la cité balnéaire de la Côte d'Azur. Dans une ambiance balançant entre stars, crème du cinéma d'auteur et échos de la guerre en Ukraine à travers plusieurs films sélectionnés.

Plus que deux jours avant l'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes ! Le palais des festivals enfile son smoking pour célébrer le cinéma du 17 au 28 mai. #Cannes2022 pic.twitter.com/o28SXqBVys — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 15, 2022

Préparation de la cérémonie d'ouverture mardi

Peu de professionnels russes sont attendus, le Festival ayant annoncé dès l'invasion de l'Ukraine qu'il n'accueillerait pas de "délégations" officielles ou de structures liées au gouvernement.



Et certains pays comme la Chine pourraient être moins présents que d'habitude, en raison de la situation sanitaire sur place. Mais à Cannes, la page de l'épidémie de Covid, qui a contraint à l'annulation en 2020 et à une édition en juillet l'an dernier, semble tournée. Le Festival a retrouvé ses dates habituelles et il n'y aura ni masques obligatoires, ni pass sanitaire cette année.



L'une des premières stars internationales à monter les marches sera l'acteur Forest Whitaker ("Ghost dog", "Le dernier roi d'Ecosse"). Une Palme d'Or d'honneur lui sera remise lors de la cérémonie d'ouverture mardi soir, présentée par l'actrice Virginie Efira.

Le jury présidé par Vincent Lindon

Le jury est présidé cette année par l'acteur français Vincent Lindon, qui succède à Spike Lee. Le reste du jury est composé de l'actrice et réalisatrice anglo-américaine Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), la Suédoise Noomi Rapace, révélée en 2009 dans la première adaptation de la saga Millenium, l'Italienne Jasmine Trinca (dont le premier long métrage "Marcel!" sera présenté en séance spéciale) et l'Indienne Deepika Padukone.

Quatre réalisateurs le complétent : l'Iranien Asghar Farhadi ("Un héros", Grand Prix à Cannes l'an dernier), le Français Ladj Ly ("Les misérables", prix du jury 2019), l'Américain Jeff Nichols et le Norvégien Joachim Trier ("Julie en 12 chapitres", prix d'interprétation féminine en 2021).

"Avec mon jury, nous nous efforcerons de prendre soin au mieux des films de l’avenir, qui portent tous un même espoir secret, de courage, de loyauté et de liberté ; dont la mission est d’émouvoir le plus grand nombre de femmes et d’hommes en leur parlant de leurs blessures et de leurs joies communes. La culture aide l’âme humaine à s’élever et à espérer pour demain", a souligné Vincent Lindon.

Du mal à atteindre la parité

Sur les marches, beaucoup d'autres stars suivront : Kristen Stewart, qui montera les marches aux côtés de Léa Seydoux et Viggo Mortensen pour le dernier film de David Cronenberg, le prometteur Austin Butler et le vétéran Tom Hanks, qui interprètent Elvis et son manager dans un biopic événement, et bien sûr Tom Cruise, pour "Top Gun: Maverick".



Côté compétition, 21 films -et 5 réalisatrices- sont en lice pour succéder à "Titane", Palme d'Or de la Française Julia Ducournau, deuxième réalisatrice couronnée dans l'histoire du Festival. Le Festival a du mal à tenir sa promesse de parité. En cause? Une industrie encore trop masculine, se défendent les organisateurs.



Si la sélection officielle reste le maillon faible, du côté du jury, la parité est davantage respectée avec quatre femmes sur neuf membres. La juriste Iris Knobloch succèdera par ailleurs en juillet à Pierre Lescure à la présidence du Festival.

Film posthume d'un réalisateur tué à Marioupol

Mariupolis 2 sera projeté jeudi 19 mai à 11h30. Réalisé par le Lituanien Mantas Kvedaravičius, assassiné par l’armée russe début avril à Marioupol, les images rassemblées par Hanna Bilobrova célèbrent la vie qui continue sous les bombes. #Cannes2022

https://t.co/omrNR3Ismo pic.twitter.com/LfsDtAP7XW — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 12, 2022

Parmi les cinéastes attendus, David Cronenberg ("Crash") promet une nouvelle fois de secouer le public avec "Les crimes du futur". Park Chan-wook ("Old boy") revient avec une enquête sulfureuse ("Decision to leave"), et James Gray présente "Armageddon Time", avec Anthony Hopkins et Anne Hathaway.Plusieurs cinéastes déjà couronnés sont en lice, dont les frères Dardenne ("Rosetta") avec "Tori et Lokita", Ruben Östlund, le plus grinçant des cinéastes suédois ("The Square"), avec "Sans filtre", ou le Japonais Kore-eda ("Une Affaire de famille"), qui a cette fois tourné "Broker" avec la star sud-coréenne de "Parasite", Song Kang-ho. Ainsi que de jeunes talents prometteurs, comme Lukas Dhont ou Leonor Serraille, tous deux en compétition pour leur deuxième film.Le Festival a aussi promis de ne pas oublier l'Ukraine et a ajouté la semaine dernière en sélection le film posthume du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravičius, tué début avril à Marioupol. Sa fiancée qui l'accompagnait a pu rapporter les images tournées là-bas et les assembler.La compétition ouvrira mercredi 18 avec le dernier film de Kirill Serebrennikov, devenu symbole des artistes russes en rupture avec le régime depuis qu'il a pu rejoindre légalement l'Europe après le déclenchement de la guerre.