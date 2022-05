Cannes: "Showing up", ou la modestie de la vie d'artiste

La modestie et les soucis quotidiens d'une artiste plasticienne contemporaine, qui s'apprête à exposer son œuvre: dans "Showing up", en compétition à Cannes l'Américaine Kelly Reichardt dépeint sans emphase les jours d'angoisse et de doute avant une grande échéance.

Lizzie (Michelle Williams), la quarantaine, ni pauvre ni riche, travaille dans une école d'arts de Portland, dirigée par sa mère, et sculpte.

A l'approche du vernissage de son exposition, alors qu'elle doit terminer ses œuvres, un tas de soucis viennent entraver son processus créatif.

Son chat qui crie famine, un pigeon blessé qu'elle doit soigner, une chaudière qui tombe en panne, et un frère dépressif qui l'inquiète... Lizzie doit passer des nuits blanches à rattraper son retard pour sculpter.

Pour la quatrième fois, Kelly Reichardt, très remarquée en 2020 avec "First Cow", fait tourner Michelle Williams.

"C'est vraiment une collaboration entre nous", a confié la réalisatrice à l'AFP. "Même si les dialogues ont été écrits, qu'elle porte un costume, etc, il y a toujours quelque chose qui se passe avec elle de vraiment naturel et surprenant".

Taciturne et inquiète, Lizzie semble physiquement affectée par les problèmes qui lui tombent dessus. "Michelle est sortie changée de ce film et c'était très intéressant pour moi de la voir se transformer", a ajouté la réalisatrice.

Intimiste et sans emphase, mettant l'accent sur les petits détails de l'existence dans un milieu d'artistes assez fermé, "Showing up" a rencontré un accueil assez timide à Cannes, où il était projeté vendredi au dernier jour de la compétition.

Toujours enseignante, Kelly Reichardt a tenu à insister qu'elle "ador(ait) donner des cours", et tout en jugeant "pertinente" la question de la place des femmes dans le cinéma, elle a avoué "ne pas vouloir bouder son plaisir et paraître ingrate" alors qu'elle vit "un moment de grâce" à 58 ans.

La semaine précédente, elle s'est vue remettre le Carrosse d'Or pendant la Quinzaine des réalisateurs, un prix de la Société des réalisateurs de films qui "rend hommage à un cinéaste qui a marqué l’histoire du cinéma, par son audace, son exigence et son intransigeance dans la mise en scène".