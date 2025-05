Cannes: Spike Lee regrette l'époque des chanteurs engagés

Les chanteurs d'aujourd'hui osent moins s'engager politiquement que dans les années 1970, d'après Spike Lee, l'un des plus grands contempteurs de Donald Trump Outre-Atlantique, présent à Cannes mardi pour présenter son dernier film, "Highest 2 Lowest", qui ausculte l'industrie de la musique.

"J'ai 68 ans et j'ai grandi pendant l'époque de la guerre du Vietnam (...) Les artistes s'exprimaient et donnaient leur point de vue sur l'état du monde", a rappelé le réalisateur lors d'une rencontre avec des journalistes, donnant pour exemple "Ohio" par Crosby, Stills, Nash and Young, chanson protestataire en réaction à la fusillade de l'université d’État de Kent en mai 1970.

Fichier vidéo Aujourd'hui, "avec tout l'argent que se font les artistes, leur maison de disque ou leur management leur dit que ça peut les atteindre au portefeuille", a déploré le réalisateur de "Do the right thing", Grand Prix à Cannes en 2018 pour "BlacKkKlansman".

Avant de mettre un bémol: "Enfin, on ne peut pas dire ça de Bruce Springsteen (...) Il est l'artiste le plus célèbre à réellement donner son opinion sur ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui".

"Réveillez-vous"

Le rockeur américain, actuellement en tournée en Europe, a qualifié le gouvernement Trump de "corrompu, incompétent et perfide", lors d'un concert à Manchester, au Royaume-Uni.

Le réalisateur américain Spike Lee présente le 20 mai 2025 à Cannes son dernier film, "Highest 2 Lowest" AFP

Cette sortie a déclenché la fureur du président américain, qui a qualifié Springsteen de "connard", lui demandant de "SE LA FERMER", sur son réseau Truth Social.

Interrogé mardi sur le risque pour les États-Unis de basculer vers un régime autoritaire, Spike Lee a puisé dans son œuvre. À la fin de "School daze", sorti en 1988, "Laurence Fishburn crie à la caméra +réveillez-vous!+", a-t-il répondu.

Sorti l'année suivante, "Do the right thing" débute avec la même phrase, prononcée cette fois par Samuel L. Jackson. "Je ne crois pas que le message soit différent" aujourd'hui, a souligné le cinéaste.

Dans "Highest 2 Lowest", le 5 septembre sur Apple TV+, il ne s'aventure pas sur le terrain politique mais campe son histoire dans l'industrie musicale.

L'acteur américain Denzel Washington reçoit une Palme d'or d'honneur, remise par le réalisateur américain Spike Lee, le 19 mai 2025 à Cannes POOL/AFP

David King, interprété par Denzel Washington (qui a reçu une Palme d'or d'honneur lundi, après une altercation avec un photographe sur le tapis rouge), est un producteur de légende sur le déclin. Sa vie bascule lorsque le fils de son chauffeur et ami est kidnappé à la place de son propre fils.

King va alors être confronté à un dilemme: payer ou non la rançon pour libérer le fils de son ami, au risque de mettre en péril son empire.

Nouvelle génération

Le film, dans lequel joue également le rappeur A$AP Rocky, "met le public dans la position de se demander ce qu'il ferait ou pas pour de l'argent", commente Spike Lee.

David King, "la meilleure oreille de l'industrie", offre aussi une réflexion sur l'évolution de la musique et de la culture noire américaine en particulier, d'après lui polluée par l'argent et les réseaux sociaux.

Le réalisateur apporte un jugement plus mesuré que son protagoniste. Aujourd'hui, "il y a du bon rap et du mauvais rap. Ce que fait A$AP est génial", salue-t-il.

"Mon père était un grand compositeur, il a travaillé avec Bob Dylan", pour qui il jouait de la contrebasse, a également raconté Spike Lee.

Lorsque Dylan lui a demandé de passer à la basse électrique, "mon père a dit: je ne peux pas (...) Il a toujours refusé de jouer de la basse électrique".

"Quand j'étais jeune, je me demandais: papa, pourquoi tu ne joues pas de la basse électrique? Maman est obligée se tuer au travail. Mais plus tard, j'ai compris. Et on en revient au film, l'argent n'est pas toujours propre."