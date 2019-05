Cannes: Tarantino demande de ne pas révéler le contenu de son film

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a écrit une lettre ouverte à l'attention de toutes les personnes qui verront "Once upon a time... in Hollywood", présenté mardi en compétition à Cannes, leur demandant de ne pas dévoiler le contenu de son film.

"J'aime le cinéma. Vous aimez le cinéma. Une histoire est sur le point d'être découverte. Je suis excité d'être à Cannes pour partager +Once upon a time... in Hollywood+ avec le public du festival. Les acteurs et l'équipe ont travaillé dur pour créer quelque chose d'original, et je demande juste que chacun évite de révéler quoi que ce soit qui empêcherait les futurs spectateurs de vivre la même expérience devant le film", a écrit Tarantino dans cette lettre parue lundi sur le compte Twitter de son nouvel opus.

Très peu d'informations ont pour l'instant filtré de "Once upon a time... in Hollywood", sinon que l'histoire se déroule en 1969, à Los Angeles. On y suit les aventures de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), star de westerns télévisés, de sa doublure cascades Cliff Booth (Brad Pitt) et de leur voisine, l'actrice Sharon Tate (Margot Robbie).

La bande d'annonce ne donne guère d'indices supplémentaires sur le 9e film du cinéaste palmé en 1994 pour "Pulp Fiction".

Tarantino n'est pas le premier à s'adresser de la sorte aux Festivaliers, puisque le Sud-Coréen Bong Joon-ho a lui aussi écrit une lettre implorant notamment les critiques de ne pas révéler un certain pan de l'histoire de "Parasite", son film qui sera également présenté mardi en compétition à Cannes.

Il y a un mois, les frères Anthony et Joe Russo avaient eux aussi écrit une lettre publiée sur réseaux sociaux, demandant aux fans de ne pas "spoiler" l'épilogue de leur blockbuster "Avengers: Endgame".