A Cannes, un appel de cinéastes à voter aux Européennes

Quelque 500 personnalités du cinéma de toute l'Europe, parmi lesquelles la réalisatrice française Céline Sciamma et le cinéaste britannique Stephen Frears, ont lancé à Cannes un appel pour aller voter aux élections européennes.

"Entre le 23 et 26 mai, allons voter!", écrivent dans un communiqué les signataires de ce texte, pour qui ces élections "représentent un enjeu crucial, tant pour nos droits fondamentaux que pour la liberté de création".

"Une Europe libre et démocratique, c'est aussi une Europe de la libre pensée et de la liberté d'expression. C'est pour nous un devoir de la défendre face à la montée des extrémismes et à toute tentation de minimiser l'importance de la culture, ciment essentiel de l'Union", écrivent-ils.

Les réalisateurs Jacques Audiard, Wim Wenders ou encore Luc et Jean-Pierre Dardenne figurent parmi les signataires de l'appel, initié par la Société des réalisateurs de films, la Quinzaine des réalisateurs, l'Académie européenne du cinéma, la Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel et la Société des auteurs audiovisuels.