Canneseries s'engage à son tour pour la parité hommes-femmes

Canneseries s'est engagé en faveur de la parité et l'égalité hommes-femmes en signant mardi une charte, déjà approuvée par un autre festival de séries, Séries Mania, et plusieurs grands rendez-vous du cinéma, comme Cannes, la Berlinale et la Mostra de Venise.

La signature a été entérinée sur les marches du Palais des festivals, en présence du directeur de Canneseries Benoit Louvet, des membres du jury et de participants au festival. Quasiment à l'endroit où, il y a près d'un an, avait eu lieu une montée des marches inédite et 100% féminine dans le cadre du Festival de Cannes, le premier depuis l'affaire Weinstein.

La charte "50/50 pour 2020" (pour une parité hommes-femmes en 2020) engage ses signataires à rendre transparente la liste des membres de leurs comités de sélection et à fournir des statistiques genrées en analysant notamment les séries sélectionnées dans leur programmation.

"C'est un engagement formel qui vient reconnaître un engagement naturel", a souligné le directeur de Canneseries. Absente mardi, la présidente du festival, l'ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin, a déjà apposé sa signature sur cette charte, lancée il y a un an par le collectif 50/50 pour 2020.

Pour sa deuxième édition, Canneseries a sélectionné plusieurs séries avec des femmes à la manoeuvre en tant que showrunner (créateur), scénariste et/ou réalisatrice, à l'instar de "Vernon Subutex", présentée en ouverture et réalisé par Cathy Verney, ou de "Beecham House", sorte de "Downtown Abbey" en Inde à la fin du 18e siècle, réalisée par Gurinder Chadha ("Joue-la comme Beckham").

Parmi les séries en compétition, "Perfect Life" a été écrite, interprétée et co-réalisée par l'actrice espagnole Leticia Dolera et "The Feed" est la nouvelle série de Channing Powell, à l'origine de la fameuse série de zombies "The Walking Dead".

Le jury, qui livrera son palmarès mercredi, est en théorie paritaire. En l'absence du Britannique Stephen Fry, qui a annulé sa venue à la dernière minute, ce seront deux hommes et trois femmes issus du monde des séries (dont Katheryn Winnick de "Vikings", Baran bo Odar, créateur de "Dark", Emma Mackey de "Sex Education"...) qui trancheront parmi les dix séries en compétition.